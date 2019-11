Como la primera vez

Siempre será así. Cada vez que argentinos y brasileños nos crucemos en un campo de juego, en el deporte que queramos imaginar; claro qué si se trata del balón, entonces, ese énfasis se propaga con especial intensidad. No importan las circunstancias, las hemos atravesado a todas con distintos finales, las del polvo que se muerde en la derrota o esas manos que tocan el cielo, cuando los méritos han sido de los albiceleste.

Acaso todavía perduren en la mayoría de los futboleros de este país, el sinsabor de una caída plagada de polémicas en Belo Horizonte, en tiempos de la Copa América. Cómo para quitarle el sueño a cualquiera, aquella noche del 2 de julio: ¿y si entraba la bomba de Paredes? Y si el cabezazo del Kun, no hubiera encontrado el travesaño del arco de Alison, ¿y si el zurdazo de Messi no se estrellaba en el caño derecho de los brasileños? Y si el VAR, se comportaba de acuerdo a su protocolo, seguramente, no hubiera existido el gol de Firmino y sí, el gol de Leo, por el penal a Agüero.

Claro que esta cronología de desventuras, terminaron de explicar la victoria por 2 a 0 del equipo dirigido por Tite y la eliminación de nuestro combinado, que debió juntar amor propio, para viajar a Sao Paulo, terminar tercero ganándole a los chilenos, un partido de esos que solo cuentan para los archivos, aunque, la novedad en esa jornada de indiferentes, fue la expulsión de Messi, segunda en su carrera y una suspensión de 3 meses por las declaraciones ofensivas, contra la conducción de Conmebol, que acaba de expirar. Como para olvidarse de esos episodios.

Hoy se volverán a encontrar en Riad, ese mundo exótico para nosotros los occidentales, que muchos años atrás, recibiera a nuestro equipo mayor, en el marco de la Copa Rey Fadh (hoy Copa Confederaciones), al cual accedió Argentina, al ganar la Copa América de 1993, sin las urgencias y las presiones de otros momentos, ya que, lo de ésta tarde, tendrá un perfil preparatorio para ambos equipos, proyectando sus participaciones en las Eliminatorias Qatar 2022, que arrancaran para el cono sur, en marzo del próximo año.

Aún así, el desafío tiene el glamour que los jugadores convocados, difunden y la rivalidad, que esta rica historia, sugiere.

Tenemos la certeza o digamos, inferimos, que estamos transitando un buen camino en términos de renovación y de criterios de conducción mucho mas afines a las nuevas generaciones de futbolistas, que ya están tomando la posta de la Generación Dorada, con las gratísimas excepciones de Messi y Agüero, estrellas incuestionables del futbol mundial y porque no también, de Nico Otamendi, el último caudillo de modelos irrepetibles.



CON TODO EL PODERIO

Se termino el tiempo de las pruebas y algunas improvisaciones; Lionel Scaloni va a encarar estos partidos de la ventana FIFA de noviembre (el otro será el lunes en Tel Aviv frente a Uruguay), con la cabeza en los primeros capítulos de la ronda de clasificación para Qatar, de modo que, el margen empírico, es mínimo.

Solo restaría conocer, el criterio de convocatoria, cuando, además, estén disponibles los jugadores de River, ausentes en esta gira, por tener que disputar la final de la Copa Libertadores en Lima. Entre ellos, está Franco Armani que pelea la titularidad con esteban Andrada, titular en la jornada de hoy y los casos de Martínez Quarta y Palacios, que tuvieron minutos en otros partidos del ciclo Scaloni, y cuentan con un alto concepto para integrar los planteles futuros.

Salvada esta cuestión, debemos imaginar que, con todo el personal disponible, la formación inicial para jugar frente al Scracht, será la que inicie el reto para la clasificación mundialista.



TRES PARA UN LUGAR

Scaloni en la conferencia de ayer, no definió el equipo, no están obligados los entrenadores a darlos salvo, dos horas antes del encuentro; según lo observado en los entrenamientos en Mallorca, solo debe decidir el lugar que falta en el medio juego. Con Paredes y De Paul, como base inamovible, necesita agregarle un volante para moverse sobre el sector izquierdo. En este orden Lo Celso, Ocampos o Acuña, completarían el equipo que va a iniciar el clásico.

Después, sin polémica alguna, Messi, Agüero y Lautaro Martinez, abanderado y goleador del proceso del entrenador nacido en Pujato, con lo cual, se perfila, un esquema que, mas allá de las obligaciones tácticas, con la pelota, debería sobrarle poder ofensivo.

Es una gran prueba la de esta jornada; enfrente, los brasileños, con la ausencia de Neymar, perseguido por lesiones desde hace un par de temporadas, también se asociarán con sus mejores hombres, para que esta partida tenga el brillo que marca esa centenaria huella. Argentina Brasil, un oasis de fútbol, en medio del desierto.