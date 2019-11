La diabetes está en ascenso

En materia de salud pública, se hace necesario que más allá de los cambios de gobierno que se realizan en todos los niveles, municipios, provincias y Nación, se coordinen las políticas tendientes a generar un mayor bienestar de la población. Coordinar la implementación de programas para encarar la solución de un problema o mejorar la respuesta ante una enfermedad es imperativo no sólo porque se estará más cerca de obtener los resultados deseados sino también porque, desde la cuestión presupuestaria, se logrará una óptima eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La cantidad de personas con diabetes se multiplicó por cuatro en los últimos 39 años y actualmente el número de enfermos asciende a 420 millones, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que atribuye ese aumento a factores como el sobrepeso, la escasa actividad física y el crecimiento demográfico.

En la Argentina, la población mayor de 18 años que reportó diabetes o glucemia elevada aumentó de 9,8% a 12,7% entre 2013 y 2018. En concreto, afecta a más de 3.000.000 de personas en tanto que aproximadamente la mitad de quienes la padecen, desconocen su condición. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia de Santa Fe las estadísticas están por encima de la media nacional, ya que el 13,5% de sus habitantes mayores de 18 años se declara diabético.

Aunque el aumento de la diabetes es global y se convirtió en la séptima causa de muerte, la OMS destacó que el crecimiento es más acelerado en países de ingresos medios y bajos, donde la prevalencia de la enfermedad también es mayor que en los países ricos.

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por la alta concentración sanguínea de glucosa debido a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa en energía. Esta enfermedad puede adoptar dos formas: la diabetes tipo 1, en la que se requiere de insulina para sobrevivir; y la de tipo 2, donde esta substancia sólo es requerida en algunos casos y con el fin de evitar complicaciones como la ceguera y la insuficiencia renal.

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.

Cada año el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. Mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.

El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones de personas en más de 160 países para aumentar la concienciación sobre la diabetes, incluyendo niños y adultos afectados por la diabetes, profesionales sanitarios, individuos con poder de decisión en materia sanitaria y los medios de comunicación. Numerosos eventos locales y nacionales son organizados por las asociaciones miembro de la Federación Internacional de Diabetes y otras organizaciones vinculadas con la diabetes, profesionales sanitarios, autoridades sanitarias e individuos comprometidos con la diabetes.

¿Cómo se detecta la Diabetes? El diagnóstico se realiza mediante la determinación de glucemia en ayunas en sangre venosa. La punción en la yema del dedo es útil para la supervisión del tratamiento en las personas que reciben insulina, pero no se recomienda como método diagnóstico.

En Rafaela, la Municipalidad local junto a la Asociación de Diabéticos del Departamento Castellanos realizaron la tradicional campaña por el “Día Mundial de la Diabetes”. La misma tuvo como objetivo favorecer el acceso libre y equitativo de los ciudadanos con diabetes o en riesgo de padecerla, a la medicación y tecnología esenciales para su abordaje y tratamiento, como también promover la educación e información sobre las medidas de autocontrol necesarias para lograr resultados más efectivos y fortalecer la capacidad de prevención de la diabetes tipo 2. En el marco de un trabajo compartido con el Club de Leones de Rafaela, en el lugar se efectuaron controles de glucemia a la vez que se brindó la información necesaria sobre la enfermedad.