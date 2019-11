$ 431.000 Locales 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un centenar de jubilados de la Provincia de Santa Fe cobran generosos haberes que llegan hasta los 431.309 pesos por mes, según los registros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de septiembre pasado. Esto equivale a que cada uno percibe alrededor de 25 haberes mínimos, que en la actualidad es de 16.883 pesos, según publicó el portal de Radio Eme. El selecto grupo está integrado por ex ministros de la Corte, ex jueces, ex procuradores y ex fiscales.