Acueducto: paralizan la obra y suspenden a 160 trabajadores Locales 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Así se definió en una audiencia realizada ayer en la Secretaría de Trabajo. El gobierno provincial no concurrió. Gran incertidumbre sobre el futuro de los obreros.

Se realizó ayer una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de la ciudad capital para debatir la situación que atraviesan los trabajadores de la UOCRA al frente del tramo central del acueducto Desvío Arijón.

Tras el encuentro, el delegado de UOCRA, Gastón Pizzini, lamentó las "malas noticias" y anunció que las tareas en el tramo central de la obra se paralizarán por 20 días. Este viernes será el último día de actividad.

Como resultado, 160 obreros fueron suspendidos sin goce de sueldo y su situación es de plena incertidumbre.

Las empresas Tecsa S.A., Panedile S.A. y Eleprint S.A. vienen reclamando reclaman al Gobierno Provincial el pago de los certificados de obra adeudados desde el mes de julio, cuyo monto asciende 400 millones de pesos. Producto del no desembolso, las firmas comunicaron a sus trabajadores que la obra Desvío Arijón se pararía, sin descartar futuros despedidos, afectando a trabajadores.

Desde comienzo de año los trabajadores apostados en la obra del acueducto Desvío Arijón, empezaron a percibir sus sueldos con atrasos, mientras que luego de junio sus salarios ya no fueron depositados.

Pizzini agregó además que la empresa contratista "no tiene más espalda financiera" para continuar. Además, el gremialista cuestionó a los funcionarios del gobierno provincial, que no asistieron a la audiencia.

En cualquier caso, por las próximas tres semanas solamente quedará en el obrador una guardia completa, a manera de custodia.

Recordemos que en febrero de este año la provincia consiguió un préstamo de U$S 80 millones de parte del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (Emiratos Árabes Unidos) para financiar la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, que proveerá de agua potable a ocho localidades del centro provincial, entre ellas a Rafaela.

De esta manera, con un financiamiento internacional asegurado de U$S 130 millones, este acueducto pasó a ser la obra con fondos foráneos más grande en la historia de la provincia, superando al proyecto Autovía Ruta 19.

Se trata de 293.840.000 de Dirham de los Emiratos Árabes Unidos, equivalentes a U$S 80 millones, en una operación que incluye un plazo de amortización de 15 años, con tres años de gracia y una tasa de interés del 5 % anual.