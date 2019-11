Comenzaron las inscripciones para la colonia de vacaciones

Como cada año, a principios del mes de diciembre tienen inicio las actividades de la colonia de vacaciones para la temporada 2019/2020, que se desarrollará en el campo de deportes "7 de Septiembre”, el predio de UOM en Bella Italia.

Por este motivo, quienes precisen información podrán asistir a la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre a las 20.15 en la sede sindical de Arenales 352.

Además, los interesados podrán anotar a sus niños de 3 a 12 años para asistir a la colonia de lunes a viernes de 14 a 18 horas, en cualquiera de los dos períodos. El primero inicia el 16/12 y culmina el 10/01; y el segundo se desarrollará entre el 13/01 y el 7/02, y los cupos son limitados.

Las inscripciones ya están abiertas en la sede sindical (Arenales 352) y quienes se acerquen deberán presentar DNI del menor, recibo de sueldo y abonar la primera cuota. También un certificado médico y buco dental específicamente para natatorios.



Costos

Para los afiliados de UOM, los precios serán: 1 colono: $2300; 2 colonos: $4200; 3 colonos: $6000; 4 colonos: $7000. Por su parte, los afiliados a la mutual interna tendrán un beneficio extra: 1 colono: $1800, 2 colonos: $3600, 3 colonos: $5400, y 4 colonos: 6000.

Cabe destacar que el precio del mes incluye el traslado en traffic hasta Bella Italia.



Temporada de pileta

Asimismo, desde el 14/12 se desarrollará la temporada de pileta en las dependencias de Bella Italia. Mientras que para los afiliados no tendrá costo, los no afiliados deberán abonar $150 por el baño diario y $200 por el uso de las instalaciones.

Para los que deseen abonar por la temporada completa (no afiliados), los precios serán: 1 persona $3500, 2 personas $6000, 3 personas $7000 y 4 personas $8500.

Los interesados deberán presentarse también en la sede gremial para tramitar carnet natatorio, para lo que se deberá presentar: DNI del grupo familiar, recibo de sueldo, foto carnet y certificado estampillado de bucodental y buena salud (para natatorios). En caso de haber tramitado el carnet, deberán acercarse para renovarlo.