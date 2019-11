La primera fábrica europea de Tesla se construirá en Alemania Automotores 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tesla ha terminado de deshojar su margarita europea. Elon Musk, presidente del fabricante de automóviles eléctricos premium, anunció que Berlín, la capital alemana, acogerá su primera planta en Europa: "Esta noche no tengo tiempo para contar todos los detalles, pero estará cerca del nuevo aeropuerto", anunciaba Musk durante la entrega del premio Golden Steering Wheel, una cita celebrada precisamente en Berlín.

Hasta ahora, Tesla solo dispone en Europa de una pequeña planta en Tilburgo (Holanda) que ensambla los Model S y Model X que llegan en piezas desde EEUU. Musk anticipa que la fábrica de Berlín será muy futurista e inspirada en el 'look' de 'Blade Runner', el clásico de Ridley Scott.

El proyecto ha sido bautizado como Gigafactory 4. En esta planta se producirán el Model 3, su vehículo más 'económico'; el Model Y, su futuro crossover; además de baterías y trenes motrices. De igual modo, tendrá un centro de ingeniería y diseño.



DIEZ MIL EMPLEOS

Según el diario 'Bild', creará unos 10.000 empleos. La inminencia de la fábrica se hace patente en la propia web de Tesla, donde ya se publican ofertas de empleo. Se buscan mayormente ingenieros y expertos en fabricación.

Esta factoría forma parte de la agresiva expansión de Tesla lejos de EE.UU. Musk confirmó la elección de Alemania por su nivel "sobresaliente" de ingeniería y por su intención de aprovechar el talento de la capital germana en términos de diseño: "Berlín tiene parte del mejor arte del mundo".

De hecho, en 2016 Tesla adquirió Grohmann Engineering, una firma de diseño automotriz de Alemania, y llevaba meses dando pistas sobre el proyecto que espera tener listo para finales de 2021.

Con una planta en Europa, Tesla podría acelerar su penetración en ese mercado y evadir, de paso, problemas arancelarios y de importación, un factor que ha venido lastrando sus resultados.

Precisamente, su Model 3 es líder de ventas en el segmento de los 100% eléctricos. Hasta septiembre se han vendido en el Viejo Continente 64.043 unidades de este modelo que le otorgan una cuota de mercado del 17%. Se sitúa por delante de modelos de fabricantes tradicionales como es el caso del Renault Zoe (34.775) y el BMW i3 (24.547). Las ventas en Europa han maquillado la desaceleración de sus resultados en EE.UU.

La Gigafactory 4 de Berlín se unirá a las tres plantas que Tesla tiene en EE.UU. y a la fábrica de China. En Fremont tiene capacidad de producción de 90.000 unidades de los Model S y X y de 350.000 unidades del Model 3. En Nevada produce baterías para sus eléctricos. Mientras que en Nueva York se centra en la producción de celdas para paneles solares.

Por su parte, la Gigafactory Shanghai "fue construida en 10 meses y ya está lista para la fabricación", según dijo la compañía en la presentación de los resultados del tercer trimestre, uno de los pocos con números negros. Ganó 150 millones de dólares suficientes para disparar sus acciones un 17% en Wall Street.

En lo que va del año, Tesla registra unas pérdidas netas de 907 millones de dólares, un 28,7% menos. Además, el fabricante señaló que la "producción de prueba" del Model Y ha empezado antes de lo previsto. El próximo 21 de noviembre, en el marco del Salón del Automóvil de Los Ángeles, la firma presentará su pick up eléctrica.

Musk ha aprovechado este impulso para lanzar un anuncio cocinado desde hace tiempo. Pero sin aclarar inversión o capacidad de producción. (Fuente: El Mundo Motor).