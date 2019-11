Ultima carrera de Jorge Lorenzo Deportes 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Llegó el día. Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) anunció su retiro como piloto profesional ante los medios de comunicación después de una emotiva rueda de prensa celebrada en el "Circuit Ricardo Tormo" de Valencia.

Lorenzo arrancó su conferencia acompañado por Carmelo Expeleta, el CEO de Dorna Sport, dando las gracias a todos los presentes, asegurando que sentirse acompañado en un día tan especial le hacía sentir "orgulloso y feliz".

"Siempre he creído que hay cuatro días que por encima del resto son importantes en la vida de un piloto: cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, cuando ganas el Mundial y luego cuando anuncias tu retirada", dijo el piloto balear.

"Como podéis imaginar, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esta carrera me retiraré como piloto profesional", continuó Lorenzo.

Jorge pasó a realizar entonces un repaso a su trayectoria, recordando que se inició en el mundo de las motos a los tres años.

"Casi 30 años de plena dedicación a mi deporte. Las personas que han trabajado conmigo saben hasta qué punto soy perfeccionista", reivindicó Lorenzo, vinculando dicho comportamiento a "mucha automotivación".

"El Espartano" pasó entonces a analizar su complicada temporada en Honda, en la que "las lesiones ocurrieron muy pronto para desempeñar un papel importante" en su performance y en sus resultados.

"No era capaz de estar en unas condiciones físicas normales para ser rápido y competitivo, pese a que no perdí la paciencia en ningún momento", dijo.

Lorenzo señaló que el Gran Premio de la Comunitat Valenciana será el último de su carrera profesional, este fin de semana en Cheste.

"Este año, cuando empecé a ver algo de luz al final del túnel, tuve esa caída tan fea en Montmeló, y algunas semanas después, otra aún peor en Assen. Todos sabemos las consecuencias que esto tuvo", repasó con pesar.

Reconoció, entonces, que "en aquella ocasión, se me pasó por la cabeza la idea de dejarlo y admito que cuando dejé de rodar en la grava, el pensamiento que me vino a la mente fue '¿Qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Sinceramente vale la pena? Esto tiene que acabar'".

Sin embargo, tras "una larga reflexión", optó por volver a intentarlo: "Quería estar seguro de que no estaba tomando una decisión a la ligera, es decir, sin ser del todo consciente".

"La verdad es que, a partir de esa caída, la montaña se volvió muy alta para mí", admitió, consciente de que no sería capaz de encontrar "la motivación y la paciencia" para revertir la situación.

"Todos sabéis que me encanta pilotar, me encanta la competición, me encanta este deporte, pero, por encima de todo, me encanta ganar. En algún momento me di cuenta de que esto ya no era posible a corto plazo con Honda", señaló Lorenzo, pentacampeón mundial.

"En esta fase de mi carrera era imposible para mí mantener la motivación", confesó, antes de expresar su lamento por Honda. "Lo siento por Honda y especialmente por Alberto (Puig), que ha sido el que me ha ofrecido esta oportunidad", comentó.

Tras su discurso y la visualización de un emotivo vídeo que recorrió algunos de sus momentos cumbre, Lorenzo conoció de boca de Carmelo Ezpeleta que será erigido "MotoGP Legend" en la competencia de Jerez 2020. La sala de prensa, como era lógico suponer ante ese anuncio, estalló en una atronadora ovación.



SUS CINCO TITULOS

Jorge Lorenzo fue campeón mundial en cinco oportunidades. Sus dos primeros títulos los consiguió en 250, en los años 2006 y 2007, en tanto que los tres restantes los obtuvo en MotoGP, en las temporadas 2010, 2012 y 2015.

Disputó en total 248 Grandes Premios y logró 68 victorias: 4 en 125, 17 en 250 y 47 en MotoGP.