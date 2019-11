75 años velando por la salud de la comunidad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer cumplió setenta y cinco años de intensa labor en el área de salud, con una señera presencia por la calidad de su servicio el Hospital "Dr. Almícar Gorosito" de esta ciudad, precisamente en la mañana de la víspera dialogamos con la directora, Virginia Scarafía y el presidente de la Asociación Cooperadora, Carlos Temporelli.

Consultados acerca de la categoría del efector, si luego de 75 años sigue siendo hospital rural, Virginia remarcó que " por el momento sigue siendo Hospital Rural, uno trata de ir construyendo, mejorando, hacer pequeñas infraestructuras por supuesto que la cantidad de población que se atendía solamente hace dos años, ya no es la misma que se atiende hoy día, se multiplicó".

En relación a esa cantidad de pacientes inquirimos si provienen de Sunchales solamente o abarcan otras poblaciones. Carlos Temporelli aseveró que " abarcamos diez distritos alrededor de Sunchales".

Virginia recordó que "es lo que se concibe como área programática, y son las Comunas que están alrededor nuestros.Cada Comuna tiene su equipo básico de Salud un médico y uno o dos enfermeros, se acercan para las diferentes especialidades con las que ellos no cuentan Traumatología, Psiquiatría. Neurología, Psicología, mucha predisposición y trabajo en equipo.

En cuanto a la atención se destacó que es un número variable, la Guardia Médica- que funciona las 24 horas- se ven entre 70 -80 pacientes por día, y en las especialidades se acercan unos 80 por día

La Directora hizo saber que "tenemos 17 camas divididas en sala maternidad, sala de niños, sala de hombres, sala de mujeres y una sala para diversos fines.

Por su parte Carlos Temporelli enfatizó que " hace seis-siete años que venimos luchando pidiendo y procurando que los Gobiernos toquen en Sunchales, este edificio siempre fue modificándose, ampliándose, pero no es suficiente porque el trabajo del hospital se triplicó, tenemos un área programática que va al límite con Santiago del Estero.

"La calidad de profesionales y atención es bárbara, tenemos servicios muy buenos, por eso la gente se acerca acá.

"En los últimos años le dieron prioridad a San Cristóbal-Ceres, y Sunchales quedó entre Rafaela y las otras ciudades, en el medio, como olvidado. Fue habilitado un Centro de Atención Primaria de la Salud ( CAPS) en el barrio Colón, unas instalaciones magníficas que no le dieron la utilidad correcta, es un servicio que a las 14 ya está cerrado.

"Necesitamos un show room, no tenemos para atender accidentología, con los que sucede constantemente con la ruta.

Tenemos laboratorio de primer nivel pero no tenemos espacio físico, al ser mediano o alta complejidad,

Por otra parte hizo saber que "hubo proyecto, para construir un nuevo edificio del Hospital, presentado 15 días antes de las elecciones, esperemos que pueda seguirlo la gente del nuevo Gobierno, la verdad es que es una obra faraónica, en tres etapas, lo charlaremos con Perotti, cuando llegue el momento. El movimiento en el hospital es mucho, tenemos un servicio con profesionales, personal y calidad humana al con las dos clínicas que están en la ciudad. La parte humana



Los festejos



Ayer por la mañana se hizo un festejo en el efector , con pacientes y familiares.

El acto oficial se llevará a cabo mañana a partir de las 19:30 frente al edificio del Hospital, y luego, a las noche, desde las 21:30 en el Club Unión se llevará a cabo una cena show.