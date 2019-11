Midgets del Litoral: el sábado coronará a su monarca en Vila Deportes 15 de noviembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO ANITA PORTA EL INGRESO. El Predio Deportivo Motor Octavio Bessone de la localidad de Vila. FOTO AML VISTA AEREA. El circuito "Juan F. B. Basso" de la Asociación Midgets del Litoral.

La cuenta regresiva sigue avanzando de manera inexorable y la definición está a la vuelta de la esquina.

Esta definición, que quizás suene como demasiado vulgar, debe aceptarse, nada más ni nada menos, como una realidad temporal.

Mañana no será una carrera más para el Midgets del Litoral, porque la categoría estará cerrando su Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", con un desenlace tan atrapante que una decena de pilotos estarán luchando por el máximo galardón, cuando se dispute el "Premio Coronación" en la localidad de Vila.

El tradicional circuito "Juan F. B. Basso", ubicado en el Predio Deportivo Motor Octavio Bessone, propiedad de la AML, servirá de marco a la competencia más importante de la temporada.

En el centro de la escena y bajo las luces de otro sábado de súper acción, serán varios los actores protagónicos. Algunos, con nombres más destacados, en una imaginaria marquesina que brillará con la intensidad de las grandes noches.

Juzgamos oportuno recordar, como lo venimos haciendo desde que le venimos destinando un especial tratamiento a esta carrera, que solo tres protagonistas de los diez habilitados matemáticas para aspirar a la corona, dependerán de lo que puedan realizar ellos mismos.

Para ser más claros y precisos, debemos señalar que una victoria los coronará automáticamente a quienes ocupan las ubicaciones más encumbrados en este apasionante playoff.

Hernán Filippi (162 puntos) llega al frente en este certamen reducido y es uno de los candidatos a pintar el número 1, el que también pretenden Néstor Bosio (159) y Gonzalo Zbrun (155).

Sin embargo, el "Tati" es el único que no pudo ganar este año y por ese motivo está más obligado que los otros dos postulantes a la corona, que ya celebraron en el escalón más alto del podio en el presente calendario.

Pero las ilusiones también se mantienen vivas en otros candidatos, que si bien están ocupando lugares expectantes, además de sumar una muy buena cantidad de puntos, estarán pendientes de los que puedan rescatar quienes los preceden.

Mariano Bacci y Hernán Calvi (ambos con 145) comparten la cuarta posición. El cordobés es uno de los vencedores en el actual calendario, mientras que el vigente campeón tiene la necesidad de conseguir ese halago para renovar sus sueños de revalidar el título logrado en 2018.

Eugenio Mautino (137) se ubica a continuación, en su mejor año dentro de una especialidad que lo vio crecer de manera permanente; en tanto que el múltiple campeón Cristian Molardo (134) y Nicolás Valentini (128), ambos de brillante labor en la Etapa Regular, están algo más relegados, pero nadie puede quitarles el derecho a sacar cuentas, por una simple ecuación matemática.

Leandro Giraudo (122), que no tuvo a la fortuna de su lado en varias carreras, llega a esta instancia definitoria con chances resentidas, pero los números le cierran todavía y va a dar batalla hasta el último banderazo cuadriculado de la noche vilense.

Después aparece Matías Franco (102), quien además de sumar los 60 puntos que otorga el triunfo, estará pendiente de un milagro, ya que en su caso, para alcanzar el premio mayor, tendrá que esperar el abandono de todos los pilotos que están mejor posicionados.