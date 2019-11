Atlético, con todo definido Deportes 15 de noviembre de 2019 Redacción Por El regreso de Racca por Rodríguez será el único cambio que tendrá para recibir mañana a Sarmiento. Godoy y Romero, al banco.

FOTO ARCHIVO VUELVE LA DUPLA. Racca y Niz volverá a ser la pareja de marcadores centrales.

A diferencia de la semana pasada, donde hubo mucho hermetismo, Atlético de Rafaela tiene virtualmente todo definido para el duelo de este sábado, desde las 19:10 en el impecable césped del estadio Monumental, ante Sarmiento de Junin, el escolta de la Zona B, en uno de los encuentros más destacados de la 13ª fecha de la Primera Nacional. Luego del entrenamiento táctico y futbolístico matutino de este jueves en barrio Alberdi, el DT albiceleste volvió a parar el mismo equipo del miércoles con la única variante de Franco Racca, quién ya purgó la fecha de sanción, en reemplazo de Sergio Rodríguez, en relación a la formación que viene de igualar sin goles en Campana. Aunque resta la confirmación oficial por parte de Walter Otta, la Crema iría mañana con Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Reinaldo Alderete, Renso Pérez y Junior Mendienta; Ijiel Protti y Leonardo Acosta; Alan Bonansea. Además, fueron citados para concentrar a partir de esta noche, luego del último entrenamiento de esta tarde en el estadio, Nahuel Pezzini, Rodríguez, Emiliano Romero, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros, Matías Godoy (vuelve a ser convocado tras su participación en el Mundial Sub 17) y Denis Stracqualursi.



GRACIANI, HASTA 2020

Uno de los volantes habitualmente titular en Sarmiento, equipo que dirige el sunchalense Iván Delfino, será baja en las tres fechas que restan del 2019. Se trata de Gabriel Graciani, precisamente ex Atlético de Rafaela, quien a los 43´ del compromiso que el Verde le ganó a Quilmes debió ser reemplazado por un fuerte golpe en su tobillo. Según informaron desde la institución juninense, los estudios arrojaron que Graciani sufre una leve lesión de la sindesmosis tibio peronea distal. Y aclararon que el tratamiento es incruento y le demandará aproximadamente entre 30 y 45 días”. De esta manera, Graciani apuntará a llegar de la mejor manera a la pretemporada y Delfino tendrá que buscar un reemplazante para las jornadas restantes. Ante el Cervecero, en su lugar, ingresó Diego Chavez. En ese encuentro, el Verde juninense alistó a Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Graciani (Diego Chávez-Juan Caviglia), Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari (Fabio Vázquez) y Pablo Magnín. A 10' del final, fue expulsado Vismara.



ARRANCA LA FECHA

Belgrano, que recibe a Alvarado de Mar del Plata, y Chicago, que visita a San Martín de San Juan, buscarán hoy empezar a olvidar la lucha por la permanencia en el inicio de la 13ª de la Primera Nacional. En Córdoba, el "Pirata", que tiene 12 puntos, enfrentará a Alvarado (15) a partir de las 20.10, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En tanto, en el estadio "Ingeniero Hilario Sánchez" en la capital sanjuanina, el "Santo" (19) y el "Torito", último con 10 puntos, se medirán con el arbitraje de Lucas Comesaña. También jugarán hoy, por la Zona B, Gimnasia de Jujuy (13) vs Almagro (11), a las 21.30 con el arbitraje de Yaél Falcón Pérez.