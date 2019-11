Debutan Ben Hur y Atlético Deportes 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Esta noche se pondrá en marcha la Liga Provincial para los elencos rafaelinos, que estarán debutando en condición de visitante. La BH va a Totoras y la Crema a Elortondo.

FOTO J. BARRERA EN EL CASARIN. El plantel de Atlético fue presentado oficialmente antes del largo viaje a Elortondo.

Se terminó la expectativa y comienza la acción de la Liga Provincial Copa Santa Fe. Desde el jueves hasta el domingo se disputará la fecha inaugural de la competencia que pone en juego el título provincial y el ascenso al Torneo Federal. La Zona A tendrá hoy, desde las 21.30, tres encuentros: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Cacu de Ceres, Unión de Totoras vs. Ben Hur de Rafaela (cambiaron localía) y Centenario de Venado Tuerto vs. Racing de San Cristóbal. El domingo cerrarán el grupo Sportsmen Unidos de Rosario con Independiente de Chañar Ladeado. Por su parte, en la Zona B, iniciaban anoche el duelo de apertura del torneo, Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente, mientras que hoy se medirán Almagro de Esperanza con Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y San Lorenzo de Tostado frente a Trebolense. Libre queda Unión de San Guillermo. En el Grupo C, esta noche jugarán Provincial de Salto Grande ante Atlético Sastre y Atlético Tostado con Temperley de Rosario. El domingo a las 20.30 Firmat Football recibirá a Alma Juniors de Esperanza. Libre estará Central San Javier. Y la Zona D, contará hoy, desde las 21:30 con Peñarol de Elortondo ante Atlético de Rafaela, Atenas de Venado Tuerto frente a El Tala de Rosario y Gimnasia de Santa Fe con Libertad de Villa Trinidad. Libre queda Comuna de Timbúes.



PRESENTACION

En el Lucio Casarín, anoche se llevó a cabo la presentación en sociedad del plantel de Atlético de Rafaela que intervendrá a partir de hoy en la Liga Provincial, conformado por la base del equipo campeón del reciente Torneo Oficial de la ARB sumado a la contratación de 3 refuerzos (Luciano Volta, Nicolás Mayer y Lucas Riboldi). Daniel Angilante, presidente de la comisión de básquet del club comentó ante los medios que “esta competencia es muy importante y cada vez más dura. Estamos mejorando con el correr de los años, y estamos con muchas ansias y expectaticas sobre todo por el aliciente del título local que se pudo lograr después de muchos años. Esto nos da mucha motivación, la vara está alta y el desafío es mejorar lo que hicimos”. En tanto, el entrenador Marcelo Miretti, destacó que “estamos contentos por el objetivo cumplido en el plano local, algo que veníamos buscando mucho. Feliz de volver a encarar este torneo y vamos a intentar llegar lo más lejos posible, ser competitivos y representar al club de la mejor manera”.