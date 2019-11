Firmaron la nueva adjudicación para el agente financiero público

El gobernador Miguel Lifschitz rubricó el decreto Nº 3546 a través del cual la provincia adjudica al Nuevo Banco de Santa Fe S.A. el servicio de agente financiero y Caja Obligada de Estado Provincial por un período de cinco años. El nuevo contrato prevé, entre otros beneficios, líneas de financiamiento para pymes santafesinas, así como la obligación para el Banco de ceder depósitos Judiciales de la provincia a modo de respaldo para la creación del nuevo banco estatal de Santa Fe.

En ese marco, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, brindaron este miércoles una conferencia de prensa para dar detalles de la adjudicación.

Farías explicó que el decreto Nº 3546 “pone fin a un proceso importante, que mejora cualitativamente la prestación del servicio de agente financiero y caja de la provincia, tal cual se puede ver en sus considerandos”, y destacó “el contenido de la nueva contratación, que deviene del nuevo pliego, y que da un paso más en la mejora de la prestación del servicio”.

“En este nuevo contrato se avanza en beneficios muy claros, no solo para el erario público sino, también, en cuanto a la posibilidad de que el banco recupere ese rol de ser el motorizador de la economía provincial”, declaró el ministro al tiempo que señaló que al proceso “lo hicimos de una forma transparente, cuidando todas las condiciones legales”.

Asimismo, Farías recordó que “es un tema que tratamos permanentemente en la mesa de transición -con los representantes de las autoridades electas-, donde notificamos cada paso que dimos y en cada etapa ofrecimos la posibilidad de que se nos manifieste alguna objeción o cuestión particular pero en ningún momento esto ocurrió, por lo que creemos que el proceso está consolidado y legitimado”.

Finalmente, el ministro de Gobierno aseguró que con el nuevo acuerdo “se mejoran condiciones en la contratación, que tienen que ver con la apertura de sucursales, colocación de cajeros y la posibilidad que esto se extienda a localidades de menos habitantes”, detalló entre otros beneficios.

Por su parte, Saglione, recordó que "a poco de iniciarse la gestión del Frente Progresista, en 2008, se licitó la contratación del servicio de agente financiero. Eso marcó un hito en la relación entre un gobierno provincial y una entidad bancaria privada porque fue la primera vez que un banco, para poder prestar servicio de agente financiero de la provincia, empezó a pagar un canon”.

“Ese contrato venció el 30 de junio de este año y se ha prorrogado hasta la fecha, mientras se terminaba de resolver el proceso licitatorio. Nosotros encaramos esta nueva licitación con una mirada más integral que incluye, no solo la licitación, sino dos proyectos de ley que están en tratamiento en la Legislatura de la provincia: las creaciones de un banco público y la de dos instrumentos financieros muy importantes para la actividad productiva, como el Fondo de Garantías Santa Fe y el Fideicomiso Productivo”.

“Cada uno de los tres proyectos tienen lazos de vinculación con el pliego del agente financiero y el contrato que va a resultar de esta adjudicación. El pliego permite que las lecciones aprendidas durante estos años puedan ser trasladadas a las nuevas condiciones contractuales”, consignó Saglione, e indicó que, a través del nuevo contrato, “el banco va a pagar un canon a la provincia más alto que el que venía pagando hasta la fecha, una diferencia de 70 millones de pesos por año, a valores de hoy”.

“Además, en términos de prestación de servicio, se garantiza no solo la estabilidad laboral de todos los trabajadores sino, también, mantener todas las sucursales que hoy están abiertas; y la obligación de incrementar las cantidades de localidades que son atendidas con sucursales propias, las de cajeros automáticos y las de localidades con cajeros automáticos”, precisó el ministro de Economía.

“También supone un compromiso muy fuerte en materia de financiamiento productivo ya que se ponen a disposición 10.650 millones de pesos y 1283 millones en su equivalente en línea de dólares para créditos a pymes santafesinas, y más 350 millones de pesos -que aporta el banco de sus propios recursos- para el Fideicomiso Productivo. A su vez, el banco propone líneas de crédito a pymes santafesinas que tengan la garantía del Fondo de Garantía Santa Fe por otros 7 mil millones de pesos”, detalló Saglione.

“De esta manera incorporamos muchas herramientas de financiación a la actividad privada de nuestra provincia, algo que no teníamos en esos órdenes de magnitud hasta la actualidad”.

“Otro elemento importante es que el banco ha propuesto que la provincia designe un miembro que integre el directorio de la entidad para representar los intereses de la provincia y ser parte de la toma de decisiones que adopte el banco, fundamentalmente en lo referente a la política crediticia. El contrato se firmará en los próximos días y la designación del director correrá por cuenta de la gestión que asuma el 10 de diciembre”.

Finalmente, Saglione aseguró que “el nuevo contrato prevé que los depósitos judiciales que, hasta el momento, estaban en manos del agente financiero, pasen a manos del banco público una vez que se constituya el mismo, después de aprobada la ley que hemos enviado conjuntamente con el Fondo de Garantía y el Fideicomiso productivo. Por eso, el proceso es integral e incluye dos proyectos de ley, con tres instrumentos financieros y el proceso licitatorio. Estamos finalizando el proceso licitatorio con esta adjudicación y ojalá podamos, muy pronto, tener avances en los dos proyectos de ley que se están tratando en la Legislatura provincial”.

De la conferencia de prensa, llevada a cabo en el Salón Protocolar de Casa de Gobierno, participó también el secretario de Hacienda de la provincia, Pablo Gorbán.



DECRETO Nº 3546

Sostiene que el Nuevo Banco de Santa Fe fue la única entidad financiera que se presentó a la licitación y que luego de haberse aprobado la oferta técnica, en el mes de octubre se conoció la propuesta económica y financiera. La misma fue analizada y considerada por la comisión de Evaluación, la cual recomendó su adjudicación.

Además el decreto señala que “dada la proximidad del vencimiento del mandato de las actuales autoridades y atento a la existencia de una Comisión de Transición designada por el gobernador electo”, se enviaron tres notas a los representantes de dicha Comisión para comunicarles sobre el desarrollo del trámite licitatorio. Al no recibir respuesta alguna y tras un pedido de la Asociación Bancaria de Santa Fe para acelerar el proceso debido a la volatilidad el mercado, se procedió a continuar con los pasos necesarios para el otorgamiento del servicio”.