Godoy: “esto nos sirve de aprendizaje”

Luego de la increíble eliminación de la selección en el Mundial Sub 17 que se está llevando a cabo en Brasil en los octavos de final a manos de Paraguay, donde la formación de Pablo Aimar ganaba 2 a 0 al cabo del primer tiempo pero terminó cayendo 3 a 2 casi inesperadamente, el delantero de Atlético de Rafaela, Matías Godoy, se reintegró el lunes a los entrenamientos del plantel superior que comanda Walter Otta. En ese encuentro, el ceresino convirtió el segundo tanto y en lo personal redondeó un buen mundial, convirtiendo 3 goles en 4 partidos. Por lo pronto, de aquí en adelante el jugador podrá ser tenido en cuenta para los 3 partidos que el restan a la Crema en el año en la Primera Nacional y luego habrá que aguardar cuál será su futuro, ya que la joven promesa albiceleste podría ser transferido a Estados Unidos o Europa. “Nos volvimos de Brasil con bronca por cómo se dio el partido y el torneo mismo. Demostramos una muestra de carácter importante, una identidad de juego que no se veía en otros equipos. Vencíamos haciendo un buen torneo, estuvimos a la altura en los partidos anteriores y nos queda esa espina porque sabíamos que podíamos dar más. Son cosas del fútbol, pero esto sirve de aprendizaje para todos de cara al futuro, somos chicos, hay que levantar cabeza y afrontar lo que viene”, comentó Godoy en diálogo con LA OPINION y Entretiempo, programa deportivo que se emite de lunes a viernes a partir de las 12:15 por Radio ADN 97.9 FM. Acerca de la impensada caída ante los guaraníes, el oriundo de Ceres opinó que “no nos podíamos relajar, y si lo haces y más en un Mundial te puede ir mal y eso fue lo que pasó. Por desaciertos y no estar eficaz a la hora de definir la pasamos mal y se nos dio esa eliminación que fue muy dolorosa para todos”. De todas manera, en lo individual, a Godoy le fue bastante bien, ya que tuvo continuidad y gol, por sobre todo. Comenzó siendo titular en la igualdad sin goles ante España en el debut, en los restantes encuentros, ante Camerún y Tayikistan (victoria 3 a 1 en ambos encuentros), le tocó ingresar viniendo desde el banco y convertir ante ambos rivales, y cerró su participación estando desde el inicio ante los paraguayos, convirtiendo el 2 a 0 parcial. “Contento por ese lado, porque el delantero vive del gol y es bueno marcar en un Mundial y más jugando con la selección Argentina. Es bueno marcar goles, se me dieron, feliz pero con una amargura muy grande porque no pudimos llegar al menos a las semifinales, que era el objetivo que nos habíamos trazado”.

Casi sin tiempo para el lamento, Godoy de inmediato tuvo que cambiar el chip y enfocarse ya de lleno en lo que es Atlético. “Me sumé el lunes ya al grupo con la intensión de poder sumar minutos, estar a disposición del técnico y si no me toca jugar sumar desde donde me toque, apoyando a mis compañeros. El equipo se encuentra por suerte en una posición expectante en la tabla, vienen con un envión anímico muy grande y se está jugando bien y ganando en condición de local. Voy a tratar de sumar mi granito de arena al grupo, que viene muy bien, y ojalá sirva y sigamos por este camino”.

Mientras tanto, y esperando lo que pueda depararle el futuro, Godoy mencionó que “por ahora no se nada, no quiero pensar en eso, quiero mantenerme tranquilo, al margen, porque eso te puede llevar a no rendir como uno quiere. Ahora estoy con la cabeza en Atlético, en sumar minutos y si a fin de año me toca irme o quedarme ya se verá”.