Pelea entre remiseros termina con apuñalado

Faltaban 10 minutos para la medianoche del martes, cuando personal policial de la Comisaría 13a, ubicada en la intersección de calles Tucumán y Edison, escuchó un disturbio en el exterior de la dependencia y al llegar a la vereda observaron a un subinspector forcejeando con dos hombres y una mujer. También sobre calle Edison había dos automóviles mal estacionados.

Uno de los contrincantes insultaba a la mujer y esta le respondía de la misma manera, en tanto que el tercer individuo observaba la escena sin participar. El hombre que sí participaba en la gresca tenía un trozo de hierro ángulo en su mano y al subinspector de policía se le hacía difícil contenerlo, adelantó asimismo en la víspera LA OPINION edición digital.

Finalmente quien estaba más alterado descartó el trozo de hierro que portaba, y la mujer junto al otro hombre se retiraron en uno de los autos, no logrando ser identificados por los policías.

Al hombre que quedó en el lugar, cuyas iniciales son MB de 52 años y de ocupación remisero, se le podía observar en su remera una mancha de sangre, por lo que se solicitó una ambulancia , la cual trasladó hasta el Hospital al herido que presentaba una herida punzocortante en el costado izquierdo de su humanidad, siendo no obstante lesiones de carácter leve.

Posteriormente se tuvo conocimiento, que la pareja que había participado de la gresca y se había retirado en el automóvil, se había hecho presente en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Sexual (ex Comisaría de la Mujer), para denunciar a MB de 52 años, ya que éste tenía una prohibición de acercamiento a la mujer, identificada por sus iniciales como GCD de 32 años.

Por último, a las 00.50 la pareja mencionada se presentó en la Comisaría 13a para realizar otra denuncia por la agresión de MB hacia el otro hombre, identificado como MGP de 52 años, y también de ocupación remisero.

En la ocasión MGP hizo entrega espontánea a su vez, de un cuchillo con vaina de cuero que utilizó para lesionar a MB, argumentando que lo había hecho en legítima defensa, quedando el arma secuestrada por los policías actuantes. También se secuestró un trozo de hierro tipo ángulo pintado de color negro que se había utilizado en la gresca.

La fiscal de turno Dra. Gabriela Lema fue informada de lo ocurrido e impartió las directivas a seguir.