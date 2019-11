Un emotivo reconocimiento a la labor de empleados municipales

"Este momento es muy importante para nosotros porque cumplir 25, 35 o 40 años al servicio de la ciudad no es poca cosa. Es una gran parte de nuestra historia", afirmó el titular del SEOM, Darío Cocco.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras que cumplen 25, 35 y 40 años de labor comprometida en la Municipalidad de Rafaela recibieron ayer un amplio reconocimiento por parte de las autoridades del Estado local como así también del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).

El acto, que se llevó a cabo ayer por la tarde en la sede que el gremio posee en AV. Brasil y Lavalle, contó con la participación del intendente Luis Castellano, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, autoridades del Concejo entre ellos Raúl Bonino, Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, integrantes de la Comisión Directiva del sindicato y del Directorio del CAEPAM, el presidente de la Federación de Vecinales (FEV), Javier Grande y familiares de los agasajados.

Este reconocimiento no sólo es una forma de agasajar a los empleados y empleadas sino de demostrarles a cada uno de ellos que son parte fundamental para que esta institución funcione, revalorizando cada una de las tareas que desempeñan al servicio de la comunidad.

En octubre los rafaelinos y rafaelinas celebramos 138 años desde la formación de nuestra querida ciudad en el años 1881, esto significa que algunos de los compañeros agasajados han trabajado para nuestra comunidad por más de un cuarto de la historia de la ciudad, que tanto se destaca por la calidad de servicios que ejecutan trabajadores y trabajadoras municipales.



UN RECONOCIMIENTO

AL TRABAJO

“Ninguna política pública se puede llevar adelante sin el brazo ejecutor de los empleados y empleadas municipales. Gran parte de lo que Rafaela es y por lo que es mirada por el país se debe a la política publica ejecutada por nuestros empleados y empleadas”, marcó el intendente.

“El reconocimiento a 25, 35 y 40 años de trabajo es el reconocimiento de una carrera dentro del Estado Municipal y fundamentalmente un reconocimiento a quienes hacen de Rafaela la ciudad que tenemos”, agregó.

“Son muchos compañeros y compañeras con los cuales he compartido muy lindos momentos en el trabajo y juntos amamos esta ciudad, la construimos y le damos todo lo que tenemos”, señaló.

“Es un merecido reconocimiento, que se hace junto al Sindicato y al Concejo Municipal, y nos permite ver que esta gran familia de trabajadores y trabajadoras es parte esencial de lo que tenemos que hacer para seguir empujando y construyendo está Rafaela que tiene un potencial enorme”, finalizó Castellano.



UN RECONOCIMIENTO A LA

VOCACIÓN DE SERVICIO

Por su parte, Darío Cocco sostuvo que “este momento es muy importante para nosotros porque cumplir 25, 35 o 40 años al servicio de la ciudad no es poca cosa. Es una gran parte de nuestra historia”.

“Este tipo de reconocimiento nos llevan a todos al momento en el que ingresamos, cuando comenzamos esta carrera de empleado público municipal”, agregó.

“Es un antes y un después poder entrar al Estado municipal, porque uno puede servir a la comunidad y en la ciudad que tanto quiere, sin olvidarnos de la vocación de servicio que hay que tener. Es por esto que pudimos crear la Rafaela que tenemos hoy. Es por el gran amor que uno tiene por esta ciudad. Entendemos que es una gran responsabilidad el trabajo que llevan a cabo día a día cada uno de ustedes desde hace tantos años. Es por eso que es especial este día de reconocimiento”, finalizó el Secretario General del SEOM.



ORGULLO DE FORMAR

PARTE DE RAFAELA

“Quería agradecer al SEOM por permitirnos participar de esta ceremonia de reconocimiento a todos los empleados municipales que son el capital más importante que tiene cada empresa, que es el recurso humano. Son ustedes los que hacen de Rafaela esta ciudad, la cual nos enorgullecemos las 41 vecinales de formar parte. Agradecer el trabajo que hacen con dedicación y esfuerzo y por el tiempo que han dedicado a esta ciudad”, indicó Javier Grande.