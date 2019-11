Corach desmintió las "falsedades" de Viotti

A esta altura ya es habitual que la presentación de los informes de gestión municipal que hace el jefe de Gabinete, Marcos Corach, ante el pleno de los concejales suba de temperatura por un tema u otro. A veces es el demoprogresista Lisandro Mársico o, como el martes, el radical Leonardo Viotti, que eligen confrontar en la arena política y ponen a prueba la paciencia y los modales del funcionario que todos los días trabaja, justamente, un piso por debajo del Concejo.

El martes el jefe del equipo de Luis Castellano fue a contar los avances de la política educativa municipal, pero debió soportar -en realidad siempre va preparado con los guantes de boxeo en la mochila- los cuestionamientos de Viotti, que incluso lo acusó de faltar a la verdad. Y más allá de las respuestas que el funcionario municipal ensayó en el mismo recinto durante la sesión extraordinaria, ayer le dio una vuelta de tuerca con más contenido que picante a modo de ampliar la información pública para los ciudadanos. Eligió su cuenta de Twitter para aportar más datos y explicar el contexto. "El día de ayer, junto a @AmaliaGalantti y @mariandereggen, concurrimos al Concejo a presentar el habitual informe de gestión. Para la ocasión elegimos como tema destacado la Educación, porque lo entendemos como un claro vector de futuro para nuestra ciudad", explicó a modo de introducción.

"Estamos orgullosos de nuestra gestión en el área y de los resultados concretos que hablan por sí solos de un Estado que acerca oportunidades de formación, de capacitación y que facilita el acceso y la conclusión de los estudios a nuestros vecinos y vecinas", subrayó al trazar un balance fugaz sobre el contenido de ese informe.

Y después se enfocó en Viotti al señalar: "Para nuestra sorpresa, en el transcurso de la sesión un concejal me acusó directamente de mentir en nuestro manifiesto interés por la educación porque, según sus palabras, es un área al que le destinamos 'cada vez menos recursos' y al que estamos 'desfinanciando'", contó. "También dijo, en otro orden de cosas, que además de 'haber sido un fracaso', el 'programa lavacoches' tiene asignada para 2020 una partida de 'cero pesos'. Es decir: que dejó de existir el programa", planteó Corach al interpretar a su oponente de turno.

Esta vez no salió a pegar duro sino que apenas esbozó una tibia queja. "No es la primera vez que tenemos que salir a desmentir las falsedades pronunciadas por este concejal, cuestión que no nos parece para nada constructiva. Pero estamos obligados a hacerlo porque se trata de información que reviste un claro interés público", indicó para luego dar paso a "aclaraciones".

1. "La partida 2019 para educación fue de $ 90.346.975 y la prevista para 2020 es de $ 142.698.800. Es un incremento nominal de 57,9%. Números que sumados a la continuidad de sus programas, conforman un panorama bien distante de un supuesto "desfinanciamiento".

2. "Sobre el supuesto fracaso del "Programa lavacoches": el alto porcentaje de renovación de permisos habla a las claras de que, con el trabajo mancomunado de diferentes áreas, hemos logrado institucionalizar una situación que estaba fuera de control y que generaba preocupación".

Por último, Corach enfatizó que "el programa lavacoches sigue y tiene asignada su correspondiente partida presupuestaria para 2020" a la vez que consideró que "esta información estaba a disposición del Concejal que me acusa de mentiroso y que daba el programa por fracasado y terminado". Y con los guantes puestos cerró con un golpe más. "Podríamos suponer que sus dichos hablan más de él y su manera de buscar notoriedad pública que de mí. Podríamos decir que el mentiroso es él. Pero elegimos creer que le falta informarse, trabajar con mayor ahínco y comprender que el período de campaña electoral ha finalizado". Seguramente habrá otro round.