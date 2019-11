Se prestarán servicios diferenciados durante el fin de semana

El jueves 14 y domingo 17 no habrá recolección de residuos. El viernes 15 y lunes 18, los minibuses circularán con frecuencia reducida y no se cobrará la ZEC.

Con motivo del feriado administrativo provincial correspondiente al día viernes 15 de noviembre (fundación de Santa Fe) y al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 18 de noviembre, la Municipalidad de Rafaela comunica a los vecinos que prestará servicios diferenciados. El detalle es el siguiente: La Recolección Domiciliaria funcionará de la siguiente manera: hoy NO HABRÁ RECOLECCIÓN. Se retomará mañana, a partir de las 21, con los residuos biodegradables. El domingo 17, NO HABRÁ RECOLECCIÓN. El servicio volverá el lunes 18, a partir de las 21, con los recuperables.

Los Minibuses circularán con FRECUENCIA REDUCIDA durante el viernes 15 y el lunes 18. En ambos casos, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) NO FUNCIONARÁ durante los días viernes 15 y lunes 18 de noviembre.

El Cementerio Municipal estará ABIERTO tanto el viernes 15 como el lunes 18. Vale aclarar que la Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará NORMALMENTE de 7 a 19.

El Complejo Ambiental Rafaela CERRARÁ sus puertas el viernes 15 y lunes 18.

El dispositivo de servicios Rafaela en Acción NO ATENDERÁ los días viernes 15 y lunes 18, retomando el martes 19.

Instituciones educativas y culturales municipales NO TENDRÁN ACTIVIDADES durante los días viernes 15 y lunes 18.

Finalmente, en el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio NO HABRA ATENCIÓN al público los días viernes 15 y lunes 18 de noviembre.