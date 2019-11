Acosta en Juventud - Unión Deportes 14 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Sunchales visitará el domingo a Juventud Unida de Gualeguaychú por la undécima fecha de la Zona 1 del torneo Federal A. El inicio está previsto para las 17, con el arbitraje de Francisco Acosta (Santiago del Estero) secundado por Guido Córdoba (Concordia) y Francisco Sanz (Mar del Plata).

También el domingo, en el mismo horario jugarán San Martín de Formosa vs. Chaco For Ever (Fabricio Llobet); a las 18 Defensores de Villa Ramallo vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Santiago Ascenzi); a las 19 Güemes de Santiago del Estero vs. Douglas Haig de Pergamino (Carlos Córdoba); a las 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte de Posadas (Rodrigo Rivero) y a las 20.30 Central Norte de Salta vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Nahuel Viñas). El lunes a las 18 Sp. Las Parejas vs. Boca Unidos de Corrientes (Guillermo Gonzalez). Libre quedará Defensores de Pronunciamiento.

Cabe acotar que la fecha 10 finalizó el lunes con el clásico chaqueño, donde Chaco For Ever le ganó a Sarmiento por 3 a 0.