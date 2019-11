Vila ya palpita una apasionante definición del Midgets del Litoral Deportes 14 de noviembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO MIDGETS SANTAFESINO HERNAN CALVI. El campeón con Javier Imoberdorf, Carlos Brizuela y Beto Calvi.

Puede o no ser compartido el Reglamento Deportivo de la categoría, pero lo que está fuera de toda discusión es que viene respondiendo al objetivo que se había planteado, desde su puesta en vigencia.

Es que a partir de la aplicación del sistema de playoff, son varios los pilotos que llegan con opciones matemáticas a la disputa del "Premio Coronación", como ocurrirá el próximo sábado en Vila.

Serán nada menos que 10 los postulantes al título en la competencia que marcará el cierre del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" que fiscaliza la Asociación Midgets del Litoral y que vivirá una noche excepcional en un escenario que vestirá sus mejores galas para recibir a esta fiesta del deporte motor.

La propia entidad, con la intención de presentar en óptimas condiciones al "Juan F. B. Basso", trabajó con el propósito de corregir una dificultad que, sin dudas, era una tema preocupante y recurrente.

La referencia está destinada al pozo que se formaba en el ingreso a la primera curva, que complicaba el normal tránsito de las máquinas por ese sector. Se confía haber solucionado ese problema, lo que en ese caso, redundaría en beneficio de un mejor espectáculo del Show del Derrape.

En lo estrictamente deportivo, ya dejamos en claro mediante el análisis que realizamos en nuestra entrega de la víspera, que solo tres de los 10 pilotos habilitados a luchar por el título, dependen de sí mismos.

Son ellos, el actual líder Hernán Filippi (162 unidades) y sus escoltas Néstor Bosio (159) y Gonzalo Zbrun (155), que están separados por menos de 10 puntos, la diferencia entre el primero y el segundo en la final.

Vale señalar, entonces, que cualquier de ellos, en caso de ganar, se consagrará automáticamente. Filippi y Zbrun podrá quedarse con el premio mayor sin triunfar, porque ya cumplieron ese requisito; en cambio Bosio no festejó todavía en el actual certamen y por lo tanto está obligado.

De los restantes siete candidatos, algunos tienen más chances que otros por la cantidad de puntos que lograron sumar en la decena de pruebas que se han disputado hasta el momento.

Dentro de esa nómina, están los que ya triunfaron y los que aún tienen que hacerlo, pero las cuentas en esos casos son bastante más complejas y los postulantes ya no dependen de sus propios resultados.

Pero al margen de las especulaciones y los cálculos matemáticos, nadie puede desconocer que el Midgets del Litoral ya palpita una apasionante definición, nada menos que en la verdadera cuna de la especialidad.