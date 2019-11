Las Gigantes inician el Preolímpico

Tras realizar cinco entrenamientos en el Dow Center, la selección argentina femenina de básquetbol practicó ayer por la mañana en el gimnasio "Manu Ginóbili" del club Bahiense del Norte, ultimando detalles para su debut en el Preclasificatorio Olímpico americano, que será este jueves a las 21 ante Colombia.

El representativo nacional no podrá contar con la rafaelina Melisa Gretter, quien no pudo completar la recuperación tras la lesión en una mano meses atrás en las finales de la Liga de Brasil.

El programa de partidos es el siguiente: Jueves 14 a las 18.30 Estados Unidos vs Brasil y a las 21.00 Argentina vs Colombia.

Sábado 16: a las 18.30 Brasil vs Colombia y a las 21.00 Argentina vs Estados Unidos.

Domingo 17: a las 18.30 Estados Unidos vs Colombia y a las 21.00 Argentina vs Brasil.

En el grupo A, a disputarse en Edmonton, Canadá, participarán República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, además del local. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán al Torneo de Clasificación Olímpica (fase final del Preolímpico) en febrero del próximo año.



PRESENCIA DE TAURASI

Estados Unidos traerá a su estrella, Diana Taurasi, la que comparan, a nivel femenino, con Michael Jordan y que, curiosamente tiene un particular vínculo con la Argentina. Por caso, es hincha de Rosario Central, toma mate, le encantan las empanadas, el asado y los ñoquis. ¿Cómo se entiende esto? Diana es hija de Mario, un italiano que, huyendo de la segunda guerra mundial, llegó a la Argentina cuando tenía 5 años.

Hoy, con 37 años, si bien reconoce que el fútbol fue su primer amor, con el básquetbol ganó 3 anillos de la WNBA (2007, 2009 y 2014) y es goleadora histórica de esa competencia. También cosechó 4 medallas olímpicas (2004, 2008, 2012 y 2016) y dos subcampeonatos del Mundo (2010 y 2014).