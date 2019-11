"No es momento de culpar a nadie" Locales 14 de noviembre de 2019 Redacción Por Así lo dijo el presidente del Concejo Raúl Bonino en relación a la decisión de no prorrogar la Ordenanza que establecía las condiciones para que pudiera ejecutarse la obra de cloacas y pavimento en el barrio Brigadier López.

Tras el encuentro de este miércoles por la mañana en el despacho de Intendencia por la obra de cloacas y pavimento del barrio Brigadier López, el presidente del Concejo Raúl Bonino dijo “que no es momento de echar culpas sino de trabajar hacia delante y revisar las ordenanzas en función del contexto actual”.

“Entendemos la complejidad del momento que atraviesa el país y de algún modo eso condicionó este proceso y lo más lamentable es que los vecinos que vienen esperando por estas obras más de doce años van a tener que esperar un tiempo más”, señaló Bonino.

Sobre la reunión el presidente del Concejo dijo que fue muy nutritiva ya que el fiscal municipal aclaró muchas dudas y se pudo conversar pensando en el futuro y la necesidad que desde el Cuerpo Legislativo se trabaje en Ordenanzas que contemplen el momento actual.

“Más allá de algunos cruces de opiniones o interpretaciones que los instrumentos legislativos pueden generar, la verdad que todos teníamos en claro cuál es el objeto, todos sabemos que tenemos el mismo norte qué es el de contribuir a la obra pública en nuestra ciudad, pero bueno entendiendo que hay momentos y hay procesos lamentablemente esta obra de cloacas y de pavimentación en el barrio Brigadier López llegó a un punto culmine”, continuó el legislador local.

Bonino resaltó la importancia de respetar las Ordenanzas que son los instrumentos que determinan los procesos que se llevan a cabo y los regulan.

“ En este caso concreto lamentablemente según lo que nosotros tenemos establecido por Ordenanza la obra debe caerse porque se cumplieron las diez cuotas y esto era una duda que hablamos con el fiscal y que él pudo salvar; al llegar a la cuota 10 se venció el plazo y obviamente nosotros no podemos prorrogar algo que ya está vencido si esto se hubiera planteado en la cuota 8 0 9, seguramente se hubiera podido ver de otra manera, pero bueno entendemos que también hay una realidad diferente a la que se planteó en el momento en el que se presupuestó, lo que fue allá por noviembre y diciembre del 2018 con un contexto económico totalmente diferente, con una realidad totalmente diferente y con un proceso que también se dio desde la vecinal liderando junto al Ejecutivo este proceso”, analizó.

A su vez el edil se refirió al convenio que en su momento se firmó con ASSA y al respecto manifestó que “tenemos que trabajar con esta realidad y ya empezar a mirar un nuevo proceso en donde también hay que re ver y es algo que quedó pendiente el convenio firmado en su momento con ASSA donde había una participación muy importante y por eso ahora que se está dando un proceso de traspaso de poder en la provincia, hay que ver que se va a hacer con eso”.

Al ser consultado sobre las responsabilidades respecto a esta situación inédita y dolorosa que se produce con este proceso, Bonino fue muy claro al expresar que no es momento de buscar culpables sino de mirar para adelante y enfocarse en un nuevo proceso para que la ciudad cuente con obras que le mejoren la calidad de vida a los vecinos como es este caso con las cloacas y el pavimento.