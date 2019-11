"Lo que viene es un gobierno de ustedes" Nacionales 14 de noviembre de 2019 Redacción Por El presidente electo, Alberto Fernández, consideró que "la economía social llegó para quedarse".

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, visitó ayer la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), donde mantuvo un encuentro con integrantes de la Pastoral Social y referentes de los movimientos sociales, sectores con los que busca trabajar durante su gobierno.

"La economía social llegó para quedarse", enfatizó el mandatario electo ante la Iglesia y los dirigentes de distintas agrupaciones. Fernández fue recibido en la sede de la CEA por Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, con quien dialogó sobre cómo será su programa de "lucha contra el hambre".

"Vine a escucharlos, como un compañero más, preocupado por lo que nos está pasando", dijo Alberto Fernández tras la reunión. Y agregó: "Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina, vamos a resolver las cosas juntos".

También participaron dirigentes sociales como Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Esteban Castro y Gildo Onorato (CTEP), Juan Carlos Alderete, Fredy Mariño y Luciano Álvarez (Corriente Clasista y Combativa), Daniel Menéndez, Néstor Moccia y José Oscari (Barrios de Pie).

También asistieron Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Juan Grabois (Movimiento Trabajadores Excluidos), Rafael Klejser (Movimiento Popular La Dignidad) y Natalia Zaracho (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

El presidente electo estuvo acompañado por los dirigentes Gustavo Beliz y Daniel Arroyo, quien suena como posible ministro de Desarrollo Social en el próximo gobierno.

El referente del Frente de Todos pidió "no tener miedo del debate que hay que dar" y destacó que "la economía popular llegó para quedarse". "La gente necesita un horizonte de progreso", enfatizó el mandatario electo.



ALMUERZO CON MÁS DE 20

DIPLOMÁTICOS DE LA UE

Por otra parte, Fernández, almorzó ayer con la embajadora de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, y más de veinte diplomáticos de ese bloque regional, quienes le expresaron su "más sincera felicitación" y reafirmaron el "compromiso para seguir reforzando" la relación entre los países del Viejo Continente y Argentina.

"Nos complace reafirmar nuestro compromiso para seguir reforzando los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países y nuestros pueblos. Le deseamos el mayor de los éxitos en el desempeño de sus altas responsabilidades", señalaron en la misiva que lleva las firmas de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Jucker; y del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El ex jefe de Gabinete llegó al Salón Posadas del Palacio Duhau acompañado por los dirigentes Santiago Cafiero, Felipe Solá, Cecilia Todesca, Gustavo Béliz, Miguel Cuberos y Juan Pablo Biondi.