La "Mole" Moli a juicio Policiales 14 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli irá a juicio como acusado de haber golpeado y causado "lesiones leves" a su ex pareja durante "todo el matrimonio", pese a que la mujer retiró los cargos. La fiscal de Río Segundo Patricia Baulies elevó en las últimas horas la causa a juicio.

El ex campeón argentino de los pesados, de 50 años, había sido denunciado en enero pasado ante una fiscalía de Alta Gracia por su ex pareja por violencia de género, por lo que le colocaron una tobillera electrónica. Con el correr de los meses, la quitaron la tobillera, pero se le dictó una orden de restricción.

Según indicó a radio Universidad la fiscal Baulies, a pesar de que la causa se activó por la denuncia de hechos puntuales ocurridos en el verano, "se acreditaron los golpes recibidos en enero [y] durante todo el matrimonio. Por eso tiene la calificación legal de violencia de género". (NA)