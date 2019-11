Gobierno argentino no reconoce a Añez como presidenta boliviana

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El gobierno nacional no reconoció a la senadora Jeanine Áñez como "presidenta" de Bolivia, luego de que fuera autoproclamada por la oposición en una Asamblea Legislativa sin quórum, en reemplazo de Evo Morales.

Así lo señalaron fuentes oficiales a NA, y consideraron que Áñez "es una referencia de autoridad frente a la situación crítica de vacío institucional que hay", pero no es la "presidenta" del país.

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el Gobierno espera que a partir de ahora "se inicie el diálogo necesario que permita restablecer la paz social y convocar a elecciones". "Para poder ser designada y reconocida como Presidenta provisional, es relevante el elemento de su ratificación por Asamblea Legislativa" con el número correspondiente y no como ocurrió este martes, que se posicionó en el cargo sin quórum.

El gobierno fijó posición sobre Áñez tras haber repudiado la violencia desatada en Bolivia como consecuencia de la renuncia de Evo Morales. De todos modos, la Casa Rosada espera que "esto apacigüe un poco la calle" de Bolivia, supo NA.

Jeanine Áñez se proclamó este martes como presidenta interina de Bolivia durante una sesión de la Asamblea Legislativa en la que estuvieron ausentes los congresistas del MAS, partido de Morales, que se encuentra refugiado en México.

La administración del presidente Mauricio Macri, que aseguró que no estaban dadas las condiciones para hablar de "golpe de estado" en Bolivia, decidió no reconocer a la senadora del país vecino como presidenta provisional del país vecino.



ESTADOS UNIDOS

Y BRASIL

El canciller Ernesto Araújo informó que Brasil reconoce a la senadora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, quien asumió el cargo este martes en una sesión parlamentaria marcada por la ausencia de los partidarios del presidente renunciante Evo Morales.

Y el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a la senadora Áñez como presidenta interina de Bolivia. "La presidenta en funciones del Senado, Áñez, ha asumido las responsabilidades de presidenta interina de Bolivia", declaró en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak.