Con cuestionamientos, Corach presentó el informe de gestión

En una extensa sesión extraordinaria, el Jefe de gabinete Marcos Corach cumplió con la formalidad establecida por ordenanza, concurriendo al Concejo dos veces al año a presentar el informe de gestión. En esta primera parte, ayer el funcionario, junto a la secretaria de educación, Mariana Andereggen, se explayó respecto a la política educativa que lleva a cabo el Estado local.

Allí se refirió al programa Seguila, al de inclusión educativa, al programa de becas y al impacto positivo que tuvo el Jardín Municipal N° 3 ubicado en barrio Monseñor Zaspe y que hace algunos meses comenzó a funcionar.

Después de esta exposición, pidió la palabra el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti que arremetió contra Corach tratándolo de mentiroso: “usted Jefe de Gabinete está mintiendo porque viene a hablar de educación y si la verdad que está claro que no es una prioridad del intendente Luis Castellano y de su gestión porque en el presupuesto que debemos votar bajaron las partidas destinadas a educación, cultura y a programas sociales”, manifestó el edil.

“Para el año que viene no existe más el programa de lavacoches creado el año pasado creo yo por una cuestión política eleccionaria, reconozcan que fracasó el programa, no hay partida presupuestaria para el año que viene; tanto le cuesta decir que fracasó que ese programa fracasó. Lo ven los vecinos, lo vemos nosotros y viene acá a contar el cuentito y obviamente que hay cosas que funcionan y sí se hacen bien, pero esta claramente no”, continuó increpando a Corach, el concejal Viotti.

Sin lugar a dudas el radical hoy en Cambiemos fue el que más planteos le hizo al Jefe de Gabinete.

“El ejecutivo decidió presentar un tema que es educación y que precisamente creo que es un tema en particular en donde más flojos están, principalmente en las presentaciones que nosotros hicimos donde demostramos que para el año que viene tienen pensando desfinanciar el área de educación, el área de cultura, el área de empleo, lo que tiene que ver con el desarrollo social que precisamente pasan por esas áreas”, insistió el concejal.

En tanto Viotti dijo que el año que viene desde el Ejecutivo tienen pensado agrandar la ZEC, y que no tienen precisiones respecto hacia donde porque señaló que todavía no se les presentó el proyecto a los concejales, y pidió que se tenga en cuenta una propuesta que ellos han elevado el año pasado.

A su vez y en el inicio del encuentro, Marcos Corach hizo referencia respecto a la modalidad de estas presentaciones en algunos casos cuestionadas por concejales de la oposición y planteó por allí la posibilidad de modificar el formato en función de que sirvan.

Al respecto Viotti dijo que “muchas veces ha pasado que sólo era una exposición por parte del Ejecutivo, donde ellos intentan mostrar lo que consideran que son los logros de su gestión, pero creo que en esta última oportunidad que es la cuarta, yo por lo menos me voy con una sensación de que estuvo un poco mejor, porque hemos podido llevar a la discusión, que es lo que se tiene que dar, mostrando distintas miradas”.



EL TIEMPO DE LAS PREGUNTAS

Después de esta primera parte de la extraordinaria desarrollada, comenzaron las preguntas que habían enviado los ediles y las respuestas pertinentes, y en donde se preguntó por concursos, políticas de género y tributaria; esta última generando también varias miradas diferentes entre oficialismo y oposición por la aplicación de la fórmula polinómica y sus criterios a la hora de tomar precios de referencias.