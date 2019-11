Gandín, desvinculación polémica e inesperada

La noticia traspasó el ámbito de Rafaela y zona. Tuvo repercusión en Santa Fe y llegó hasta varios medios nacionales durante la jornada del martes. La desvinculación de Darío Gandín luego de haber viajado a Asunción para ver el sábado último la final de la Copa Sudamericana, entre Colón e Independiente del Valle, hizo mucho ruido.

Es de público conocimiento el sentimiento del "Chipi" por Colón y lo demostró una vez más en este viaje que vivió como hincha Sabalero, con fotos propias de un momento especial para quienes vivieron este partido en esa condición. Evidentemente no cayeron bien en la dirigencia de Atlético.

Una reunión en el mediodía del lunes con Andrés Boidi, referente dirigencial del fútbol infantil y de inferiores, lo había puesto sobre aviso que el tema venía complicado. Y en la noche, por mensaje, se enteró que ya no iba a seguir siendo el captador de talentos.

"El lunes me comunican que no iba a seguir trabajando en el club por haber ido a ver el partido y no avisar, lo cual no es asi porque tengo las pruebas, los Watshapp que avisé a Andrés Boidi. El dice que pensó que lo estaba cargando, pero no, hablaba en serio", señaló aclarando quien como jugador marcara el gol del primer ascenso de Atlético a primera división, en el recordado partido en Mendoza ante San Martín, ayer en declaraciones a radio ADN.

Luego, mencionó también que "yo no tenía compromiso de trabajo el fin de semana, con mi vida privada puedo hacer lo que quiero, puedo ir a ver un partido de fútbol si tengo ganas. Estoy tranquilo que no hice nada malo para que me desvinculen del club, pero bueno, se manejaron así".

Sobre este último punto, puso como ejemplo que "pasó con Stracqualursi también, pero estoy muy tranquilo porque nunca le falté el respeto a la institución. Son cosas que por ahí no dependen de mi, quizás puede haber algún otro motivo, pero nadie me habló de eso".

Gandín había comenzado con esa función en el torneo "Sueño Celeste" y específicamente estuvo observando jugadores de categorías infantiles.

Al regreso de Asunción, ya con una bola de nieve en las redes sociales ligadas a la Crema, la dirigencia tomó una rápida determinación. Pasaron apenas 24 horas, todo lo que se dice una decisión en caliente.



COMUNICADO DEL CLUB

En la tardecita del sábado, el Club salió a través de las redes sociales a oficializar la desvinculación de Gandín explicándolo de esta manera: "La Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, por medio de la presente, comunica la desvinculación del Sr. Darío Gandín como Scouting de Fútbol. Se informa que la separación de su cargo responde a un incumplimiento en su función que le fuera oportunamente comunicado. Bajo ninguna circunstancia la determinación refiere a diferencias institucionales o simpatías hacia otros clubes que puedan manifestar las personas que se desempeñan en cada una de las áreas de nuestra entidad".



HIJO GOLEADOR Y COMPLEJO PARA ENTRENAR

Más allá de la labor que venía desempeñando Gandín como captador de talentos, cabe destacar que tiene otros puntos en común en el día a día con Atlético. El más directo es porque uno de sus hijos, Valentino, es una de las importantes promesas de las divisiones infantiles. Categoría 2007, este año fue uno de los goleadores de la Liga Rafaelina con 28 tantos, hasta el momento.

Otro aspecto que relaciona al Chipi con el Club, es que en unas cuantas ocasiones en estos últimos años cuando las condiciones climáticas impidieron entrenar en el predio del autódromo, Atlético fue a trabajar a su complejo de canchas sintéticas.

Vale acotar que el "Chipi" colgó los botines este año, luego del Regional Amateur que disputó con Libertad de Sunchales.