Romero y Mendieta están disponibles para el sábado Deportes 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los volantes Emiliano Romero y Junior Mendieta trabajaron de manera normal en el entrenamiento realizado por Atlético en la víspera, con lo cual el técnico Walter Otta podrá tenerlos en cuenta para el importante compromiso del sábado a las 19.10, en el Monumental de barrio Alberdi, frente a Sarmiento de Junín.

No obstante, la inactividad futbolística que arrastra el uruguayo probablemente determine que ocupe un lugar en el banco de suplentes, más aún con los buenos rendimientos mostrados por Reinaldo Alderete.

En cuanto al posible once titular, quizás este miércoles pueda haber indicios, aunque las mayores certezas quizás no estén antes del día viernes.



DIRIGE GARIANO

Un árbitro de nuestra provincia, que nunca dirigió con anterioridad a la Crema, estará el sábado en nuestra ciudad. Se trata de Carlos Gariano, oriundo de la Liga Sanlorencina, quien desde el 2009 dirigió el Federal B; el año pasado lo hizo en el Federal A y a partir de este torneo lo hace en la Primera Nacional. Esta es la programación:



ZONA A

Viernes 15/11: 20.10 Belgrano – Alvarado, Leandro Rey Hilfer; 21.30 San Martín (SJ) – Nueva Chicago, Lucas Comesaña.

Sábado 16/11: 18 horas Agropecuario Argentino – Estudiantes (RC), Luis Lobo Medina.

Domingo 17/11: 21.15 Temperley – Independiente Rivadavia, Julio Barraza.

Lunes 18/11: 22 Mitre (SdE) - Platense, Pablo Giménez. Martes 19/11: 17 horas Barracas Central – Ferro, Gastón Suárez; 21. 10 Dep. Morón – Atlanta, Héctor Paletta. Postergado (8/12) Estudiantes Bs As – G. Brown.



ZONA B

Viernes 15/11: 21.30 horas Gimnasia (J) – Almagro, Yael Falcón.

Sábado 16/11: a las 17 All Boys - Villa Dálmine, Bruno Bocca; Quilmes – Riestra, Adrián Franklin; 17.10 Defensores de Belgrano – Chacarita, Yamil Possi; 19.10 Atlético Rafaela - Sarmiento de Junín, Carlos Gariano. Asistente 1: Manuel Sánchez. Asistente 2: Rubén Bustos. Cuarto árbitro: Jonathan Correa.

Domingo 17/11: a las 17 Gimnasia (M) - Instituto, Lucas Novelli; a las 19.15 Tigre – Brown de Adrogué, Nelson Sosa.

Lunes 18/11: a las 20.30 Santamarina - San Martin de Tucumán, Emanuel Ejarque.