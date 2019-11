Tobar dirigirá la final de River y Flamengo Deportes 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El chileno Roberto Tobar será el árbitro de la final de la Copa Libertadores que disputarán River y Flamengo, el 23 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, según informó Conmebol. Además, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano decidió que el peruano Diego Haro esté a cargo del VAR. Los jueves de línea serán los chilenos Christian Schiemann y Claudio Ríos, al tiempo que el colombiano Andrés Rojas estará como cuarto árbitro.

Las otras personas que estarán acompañando a Haro en el VAR son: Piero Maza (Chile), Alexander Guzmán (Colombia) y Esteban Ostojich (Uruguay) y Carlos Astroza (Chile) será el observador VAR. Por último, el uruguayo Jorge Larrionda, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de Conmebol, se desempeñará como asesor internacional.



LESION DE QUINTERO

El mediocampista de River Juan Fernando Quintero se retiró ayer de la práctica con una molestia muscular en la pierna derecha, se realizó estudios y seguirán su evolución diaria para saber si puede estar presente ante Flamengo. La molestia del colombiano, de 26 años, es en el sóleo y, como no pudo constatarse lesión alguna, no habrá un parte médico oficial.

River disputará la final de la Copa Libertadores frente a los brasileños el 23 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, y dependiendo de la evolución de "Juanfer" el entrenador Marcelo Gallardo podría perder o no a una de sus principales piezas de recambio. Además, Fabrizio Angileri también dejó la práctica con una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, se realizó estudios y, al igual que el colombiano, es duda para Perú.

Lo que está confirmado es que ambos no estarán a disposición para el partido del jueves frente a Estudiantes de Buenos Aires, por una de las semifinales de la Copa Argentina, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por su parte, los futbolistas que estuvieron en la derrota del domingo frente a Rosario Central realizaron tareas regenerativas, al tiempo que el resto efectuó trabajos tácticos específicos por posición.