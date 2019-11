FESTRAM suspendió el paro y la movilización Locales 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Intendentes gestionaron la intervención del Ministerio de Trabajo y se reunirán con el gremio provincial en la búsqueda de un acuerdo que permita garantizar salarios y estabilidad.

APROBADOS. Trabajo convocó a conciliación y FESTRAM suspendió provisoriamente el paro y la movilización del 14.

Si bien el plan de lucha continúa con paros, cortes de rutas y protestas callejeras en los lugares donde no se ha dado cumplimiento al pago total de haberes y fundamentalmente en la Comuna de Maciel en reclamo de la reincorporación de 15 trabajadoras y trabajadores despedidos, la medida de fuerza provincial prevista para el 14 fue suspendida provisoriamente para poder iniciar las audiencias de conciliación, que permitan la reincorporación de los trabajadores despedidos por la Intervención de esa Comuna.

La fecha dispuesta inicialmente por FESTRAM para el 14 de noviembre, alarmó a las administraciones locales por los inconvenientes que pudiera causar en la recaudación, afectando el cumplimiento de salarios, ya que el paro era previo a un fin de semana con dos feriados continuos.

Sin embargo, esta decisión no alcanza a aquellos municipios que no han cumplido con el pago de salarios en tiempo y forma.

Los intendentes de distintos partidos políticos se interesaron por la situación de los despedidos y resolvieron solicitar al Ministerio de Trabajo la Conciliación Obligatoria, atendiendo que las cesantías fueron ejecutadas por el Interventor designado por el Gobernador de la Provincia. La primera reunión está convocada para el día 13 en la Delegación Rosario del MTEYSS. La decisión fue avalada por unanimidad por el Congreso Ordinario que sesionó en FESTRAM.

El plan de lucha de la Federación que incluye paros, movilizaciones activas y protestas en las rutas, continuará en aquellas localidades que no estén dando cumplimiento a la Cláusula Gatillo acordadas en la Paritaria Municipal. Las medidas adoptadas están también directamente relacionadas, no sólo a la defensa del salario, sino particularmente a la estabilidad laboral y especialmente a la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras precarizados, practicantes, pasantes y cualquier tipo de informalidad en municipios y comunas.

Por último - y en otro orden de cosas - el Congreso Ordinario de Aprobación de Memoria y Balance se solidarizó con la lucha del pueblo de Chile en su reclamo por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que reafirme derechos para el conjunto de la población y repudió el Golpe de Estado en Bolivia que desplazó del Gobierno a Evo Morales, violentando la Constitución de dicho país y el proceso democrático que se venía desarrollando.