Todo listo para el inicio de la Liga Provincial Deportes 13 de noviembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA SIGUIENTE OBJETIVO./ Tras festejar en el Oficial de la ARB, Atlético presentará equipo el jueves y debutará el viernes.

El próximo jueves (14/11), desde las 21:00 horas en el gimnasio Lucio Casarín, la Subcomisión de Básquet de Atlético de Rafaela realizará la presentación del plantel de primera división que participará de la edición 2019/20 de la Liga Provincial de Mayores. El debut será el viernes (15/11), en condición de visitante, ante Peñarol de Elortondo.

En tal sentido se han incorporado al actual plantel el base escolta Nicolás Mayer, el escolta Lucas Riboldi y el pivote Luciano Volta. La ocasión será propicia también para presentar las edición 13° del torneo de Mini-básquet "Osvaldo Fassi" que se realizará el 23 de noviembre.



LA FECHA INICIAL

La zona A tendrá el viernes desde las 21.30 tres encuentros: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Cacu de Ceres, Unión de Totoras vs. Ben Hur de Rafaela (cambiaron localía) y Centenario de Venado Tuerto vs. Racing de San Cristóbal. El domingo a las 20.30 cerrarán el grupo Sportsmen Unidos de Rosario con Independiente de Chañar Ladeado. Recordemos que esta es la única zona de ocho equipos.

Por su parte, la zona B contará el jueves desde las 21.30 con Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente, el duelo de apertura del torneo. El viernes a las 21.30 se medirán Almagro de Esperanza con Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y San Lorenzo de Tostado frente a Trebolense. Libre queda Unión de San Guillermo.

En el grupo C el viernes a las 21.30 jugarán Provincial de Salto Grande ante Atlético Sastre y Atlético Tostado con Temperley de Rosario. El domingo a las 20.30 Firmat Football recibirá a Alma Juniors de Esperanza. Libre estará Central San Javier.

Y la zona D contará el viernes a las 21.30 con Peñarol de Elortondo ante Atlético de Rafaela, Atenas de Venado Tuerto frente a El Tala de Rosario y el mismo viernes pero a las 22 Gimnasia de Santa Fe con Libertad de Villa Trinidad. Libre queda Comuna de Timbúes.



SANCION A SAN LORENZO

FIBA publicó en su sitio oficial una sanción para San Lorenzo, de acuerdo al tribunal arbitral de básquet de la propia federación. Según informa la breve explicación en la página oficial que dio a conocer el colega Fernando Martínez Larrosa en su cuenta de Twitter, "de conformidad con el artículo 3-335 del reglamento interno de la FIBA, los siguientes clubes están sancionados por no haber honrado un laudo del Tribunal Arbitral de Baloncesto".

Allí figura el tetracampeón de la Liga Nacional, debido a deudas con algunos jugadores extranjeros que pasaron por el club. De esta manera, hasta la regularización de la situación, el club tiene prohibido el registro de nuevos jugadores. Si bien por el momento el plantel de Facundo Müller está completo, la sanción puede ser un problema a futuro, publicó el sitio basquetplus.com.