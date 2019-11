Midgets del Litoral: velan las armas para el último duelo del oeste en Vila Deportes 13 de noviembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 3 - FOTOS MIDGETS SANTAFESINO HERNAN FILIPPI (162 PUNTOS). El piloto de Freyre llega al frente en el playoff. NESTOR BOSIO (159): El escolta necesita triunfar para festejar al campeonato. GONZALO ZBRUN (155). El más ganador del año se ubica tercero en el Oficial.

Con varias candidatos a la obtención del título, pero con solo tres que dependerán de sus propias chances, se disputará el próximo sábado al apasionante "Premio Coronación" de la categoría Midgets del Litoral en el circuito "Juan F. B. Basso", de la localidad de Vila.

Los pilotos que ocupan los tres primeros lugares se consagrarán automáticamente en caso de ganar, al margen de los resultados que puedan conseguir los otros postulantes al trofeo más preciado del automovilismo deportivo regional.

Es que la diferencia que los separa es de apenas siete puntos, cuando la diferencia entre el lugar de privilegio y el de inmediato escolta es de 10 unidades en la competencia final, que le bajará el telón a este vibrante Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la Asociación Midgets del Litoral.

Claro que, si ninguno de los tres se queda con la ansiada victoria, la resolución será bastante más compleja, porque entrarán a tallar distintas ecuaciones desde lo numérico.

La primera lectura, que es al mismo tiempo la más simple, permite establecer que el freyrense Hernán Filippi (162 puntos) y los rafaelinos Néstor Bosio (159) y Gonzalo Zbrun (155), serán campeones si logran adjudicarse la última fecha de la temporada 2019.

En los casos de Filippi y Zbrun, ya disfrutaron del privilegio de festejar en el escalón más alto del podio y por lo tanto, en caso de no ganar, igualmente podrían quedarse con el número 1.

Bosio, en cambio, necesita lograr el triunfo que es obligatorio, de acuerdo con el Reglamento Deportivo vigente en la categoría.

Pero, teniendo en cuenta que son 60 los puntos que recibirá el ganador de la final, otros pilotos disponen de opciones, con la apuntada salvedad que no dependerán de sí mismos.

Forman parte de ese selecto lote, Mariano Bacci, Hernán Calvi (ambos con 145 puntos); Eugenio Mautino (137); Cristian Molardo (134; Nicolás Valentini (128); Leandro Giraudo (122) y Matías Franco (102), este último, justamente a 60 unidades de Filippi.

De la referida nómina, los que ya vencieron este año son Bacci, Molardo (se impuso en la Etapa Regula), Valentini y Franco; en tanto que no disfrutaron de esa satisfacción el vigente monarca Calvi, Mautino y Giraudo.

Será cuestión, entonces, de actividad la calculadora el próximo sábado, en una noche que tendrá reservada la gloria para uno solo de los protagonistas del duelo del oeste en el predio "Octavio Bessone". La última bala será de plata y quien tenga la chance de dispararla en el momento exacto, se quedará, por mérito propio, con un título que se definirá en el momento que caiga la última bandera cuadriculada de este atrapante 2019 en el histórico óvalo vilense.