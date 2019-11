Una semi el viernes, otra el domingo Deportes 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la reunión realizada anoche por el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se determinaron los días y horarios para las semifinales del torneo Absoluto de Primera A, previstas para este fin de semana entre los cuatro equipos de mejor desempeño en el año. Los dos campeones de la temporada (Apertura, 9 de Julio y Clausura, Ferrocarril del Estado), y los mejores dos equipos de la tabla general exceptuando los campeones (Ben Hur y Brown de San Vicente).

La semifinal entre 9 de Julio y Ben Hur se disputará el viernes a las 21 en el estadio Germán Soltermam (Ben Hur solicitó adelantar debido al torneo infantil), mientras que el domingo a las 17 jugarán en Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Brown de San Vicente. Recordemos que es un único partido, y si al cabo de los 90 minutos se registra un empate se define por penales.

Los ganadores jugarán luego ida y vuelta por el título.

Asimismo, se programaron las semifinales de Reserva para el jueves. Atlético Rafaela vs. Sp. Norte a las 21 horas (Autódromo) y Ben Hur vs. Dep. Libertad, a las 20:30 horas (cancha principal).

Por otra parte, se sorteó la localía de la final de la Zona Norte en la Primera B. El primer partido se jugará en cancha de Sp. Roca, 14:30 hs. Reserva: Sp. Roca vs. Moreno. 16 hs. Primera: Sp. Roca vs. Dep. Aldao.