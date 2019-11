Según Fernández, EE. UU. volvió a sus peores épocas Nacionales 13 de noviembre de 2019 Redacción Por POR SU POSTURA SOBRE BOLIVIA

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, consideró ayer que "es una vergüenza discutir si es golpe de Estado o no" lo sucedido en Bolivia, al tiempo que cuestionó duramente a Estados Unidos al afirmar que "volvió a las peores épocas de los años setenta". "Es una vergüenza lo que pasó en Bolivia, es una vergüenza discutir si es un golpe de Estado o no, y es una vergüenza la actitud de la OEA", sostuvo el futuro mandatario.

En diálogo con Radio 10, el líder del Frente de Todos señaló que "para el continente todo lo que pasó fue definitivamente malo" y criticó la postura que adoptó la Casa Blanca respecto a la crisis institucional en el país del Altiplano.

"Tampoco comparto lo dicho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no hay ningún ejército victorioso, no es verdad que el Ejército de Bolivia haya garantizado la democracia, en todo caso la impidió", lanzó.

Y, en el mismo tono, añadió: "A mi juicio, Estados Unidos intercedió décadas en la región. Ahora volvió a las peores épocas de los años setenta, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente.

Les hice saber a funcionarios del Departamento de Estado que su expresión ha sido muy poco feliz sobre lo que pasó en Bolivia. En ese sentido, el futuro jefe de Estado explicó que el Ejército de Bolivia dejó de obedecer a sus mandos naturales y se puso en contra del presidente.

Tras ratificar que a su entender se trató "lisa y llanamente de un golpe de Estado" contra Evo Morales, Alberto Fernández bregó para que "Bolivia recupere rápidamente la democracia, que se hagan elecciones transparentes y sin ningún tipo de proscripciones".

"Gracias a Dios hemos rescatado con vida a Evo, su vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros, que ahora están asilados", remarcó, tras reiterar su agradecimiento a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Alberto Fernández consideró que la región debe garantizar la democracia en todos los casos y celebró que en Argentina se esté "transcurriendo la democracia en paz, y un traspaso de mandato en paz, porque eso es algo que habla de la madurez".