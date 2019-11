Repudio de Evo Morales, quien ya está en México Internacionales 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El ahora ex presidente de Bolivia Evo Morales repudió ayer la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Añez como mandataria provisoria de ese país y remarcó que "se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia".

"Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo",escribió Morales en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Evo, ya instalado en México, donde tuvo que refugiarse tras el ataque consumado sobre algunas de sus propiedades y ante la posibilidad de ser detenido por las Fuerzas Armadas bolivianas, indicó: "Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe".

Por otra parte, arremetió contra quien fuera candidato presidencial por Comunidad Ciudadana en las últimas elecciones realizadas en ese país y que terminaron con polémica e incidentes, luego de que el conteo diera por ganador en primera vuelta a Morales. "Carlos de Mesa pisoteas la Constitución Política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia", señaló.

Por último, Evo criticó al dirigente opositor Luis Fernando Camacho, uno de los principales protagonistas de la movilización que forzó su salida como mandatario nacional el domingo pasado, al remarcar: "Fernando Camacho, el orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia".

Camacho sostuvo este martes que "la Biblia volverá al Palacio de Gobierno", luego de que Añez se autoproclamara presidenta provisoria de Bolivia.



"EN LA LUCHA"

Tras arribar ayer por la tarde a México, Morales dijo que el gobierno de ese país le "salvó la vida" al concederle asilo, y anunció que "mientras tenga la vida, seguimos en política, seguimos en la lucha". Morales llegó poco después de las 14:00 al Distrito Federal de México, país que le brindó asilo político y lo trasladó en una aeronave del ejército que debió realizar un largo periplo para poder cumplir su misión.

Morales llegó acompañado por su hermana, su hija y otros dos funcionarios renunciantes, momentos después de que se registraran algunos incidentes en la puerta de la aeroestación entre manifestantes y fuerzas policiales.

Al descender del avión de la Fuerza Aérea de México, Evo se refirió a los inconvenientes que tuvo que atravesar su gobierno en el final abrupto de este domingo.

"Son ilegales, han robado, incendiado, saqueado casas, hay secuestros, han amenazado, han hostigado a dirigentes sindicales para lograr sus renuncias", afirmó. También dijo que un miembro del ejército de Bolivia le aseguró el sábado que le habían ofrecido 50.000 dólares para que lo entregara.

"El gobierno mexicano me salvó la vida. Quiero decir gracias, amigos, a las autoridades de este país. Pero también quiero decir que mientras tenga la vida, seguimos en política, seguimos en la lucha", aclaró Morales en su diálogo con la prensa.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de recibirlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se expresó minutos antes de la llegada para destacar el trabajo de la tripulación. "Reconocimiento especial merece la tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana que con más de 24 horas de vuelo sin descanso cumplieron la misión. General Miguel Eduardo Hernández, Teniente coronel Felipe Jarquin Hernández, capitán Julio César Sanchez Ruperto, ¡muchas gracias!", dijo Ebrard.



PERIPLO DEL AVION

En horas de la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el canciller explicaron el complicado periplo de la aeronave que trasladó al ex mandatario boliviano, debido a que se enfrentó a una serie de problemas legales con los trámites para entrar y salir de diferentes naciones.

La aeronave viajó desde México a Perú, donde hizo escala en Lima, pero ya en Bolivia, la misión se topó con inconvenientes. A la tripulación se le negó el permiso para recoger a Morales, por lo que tuvieron que regresar a Perú, a la espera de una autorización de ingreso a Bolivia.

Una vez conseguida la autorización, la ruta que tenían prevista para trasladar al ex presidente boliviano era viajar a través de Perú y después tomar aguas internacionales.

Originalmente se tenía el permiso del Gobierno de Martín Vizcarra, pero con Evo Morales ya en el avión, el canciller peruano notificó a Ebrard que, por decisión política, se cancelaba la autorización.

Ante la negativa del Gobierno peruano, Ebrard habló con el canciller de Paraguay, quien accedió a que el avión mexicano descendiera en la ciudad de Asunción para reabastecerse.

Más tarde, Paraguay denegaría la salida, situación que pudo revertir la embajada de la nación azteca en tierra guaraní.

A su partida, Bolivia impidió que la aeronave mexicana sobrevolara de regreso su espacio aéreo, por lo que se tuvo que solicitar permiso a Brasil y luego a Perú.

Los problemas reaparecieron en Ecuador, porque el Gobierno de Lenín Moreno también se negó a permitir el paso de la aeronave.

"La última vicisitud que nos refieren fue que se tuvo que rodear Ecuador porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar, entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder continuar el vuelo", explicó el canciller.