RPM Chevrolet es la mejor concesionaria de Argentina Locales 12 de noviembre de 2019 Por Mario Cabrera Ubicada sobre Avenida Angela de la Casa 462 de nuestra ciudad, el local de la firma recibió anoche el premio “El Club del Presidente” por primera vez como la Nº 1 del país, además de ser una de las 10 mejores de Sudamérica. Nilson Martínez, director de ventas de General Motors, encabezó la entrega del reconocimiento.

FOTOS JORGE BARRERA TODOS JUNTOS. Directores y miembros de los distintos departamentos de la concesionaria rafaelina. AUTORIDADES. Marcos Rothman, Gerente General RPM Chevrolet Rafaela y Nilson Martinez, Director de Ventas de GM.

La concesionaria Chevrolet RPM Rafaela, situada en Avenida Ángela de la Casa 462, fue premiada este lunes con el reconocimiento internacional de General Motors “El club del Presidente”. Inaugurada en 2011 en nuestra ciudad, es la primera vez que esta sucursal recibe este importante premio, además de ser una de las 10 mejores del continente. Estuvieron presentes, entre las autoridades más destacadas, el brasileño Nilson Martinez, Director de Ventas de General Motors, Martin Ibarbia, Gerente Regional de Ventas GM, Javier Lasín, Gerente de Distrito de Ventas GM, Lorena Alvarez, Gerente de Distrito de Ventas Especiales GM; Sebastián Rasiglione, Gerente de Distrito Post Venta RPM, Marcos Rothman, Gerente General RPM Chevrolet y demás miembros del Directorio.

Con el Premio Club del Presidente, General Motors distingue todos los años a los concesionarios del país que se hayan destacados por su desempeño y dedicación en las áreas de ventas, posventa, capacitación, instalaciones y servicio al cliente, entre otras. Toda la red de concesionarios oficiales Chevrolet participan anualmente de esta evaluación y sólo los más destacados reciben el premio. Y RPM Chevrolet fue distinguido por alcanzar los máximos niveles y estándares de excelencia establecidos por la empresa, tanto a nivel nacional como internacional en aspectos como la experiencia de compra, imagen de marca y capacitación del personal. RPM Chevrolet fue el concesionario Nº1 en el país durante 2018 y accedió, por primera vez, a esta premiación.

Marcos Rothman dio el puntapie inicial de la ceremonia, al mencionar que “quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes esta noche por acompañarnos todo el tiempo. Hemos reunido a la gran familia conformada por los amigos de General Motors que nos visitan y el gran equipo de RPM. Es un orgullo recibir el reconocimiento de calidad en todas sus dimensiones El premio denominado Club del Presidente es otorgado a los mejores concesionarios de la red. Consiste en una sumatoria de puntos de evaluación, sector por sector, mediante auditorías de GM y la opinión de los clientes de las distintas áreas que conforman la empresa. En nuestro caso en particular, el año pasado hemos logrado el mayor puntaje de medición de calidad de toda la red de concesionarios del país. Las evaluaciones se basan en la recomendación de clientes, el cumplimiento de objetivos solicitados por la terminal, compras, ventas en las distintas áreas comerciales como vehículos, ventas especiales, ventas convencionales, repuestos, plan de ahorro, suscripciones y patentamientos, calidad de servicios de postventa en nuestro taller, finanzas, imagen de marca, implementación de programas de la universidad Chevrolet con capacitaciones de gran performance en la participación de nuestros compañeros de trabajo y mucho más. La suma de nuestro cumplimiento nos elevó al puesto Nº 1 en el país sobre 52 concesionarios de la República Argentina. Este premio es un premio al corazón, al esfuerzo y al compromiso. Este reconocimiento es nuestro y de ustedes. Su logro es producto de la excelente gestión realizada. Esta empresa tiene hoy el orgullo de ser la mejor, no es la más grande, pero con mucha felicidad podemos decir que es la mejor del país, desde Rafaela. Para finalizar, quiero decir con total seguridad que estoy muy orgulloso del equipo que conformamos y no quiero cerrar sin hacer un pedido muy especial a los amigos de GM, que nos apoyen, que nos cuiden, porque queremos seguir creciendo. Hemos demostrado tener carácter y la garra que la compañía requiere para ser mejores”.

Posteriormente, Nilson Martinez tuvo luego la palabra, comentando que “es un placer y un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y homenajear cada departamento de la concesionaria. Solo un buen equipo de trabajo puede logra tan buenos resultados. Este premio es muy importante para ustedes, ya que obtuvieron el mayor puntaje como para ser la mejor concesionaria del país. Supieron plantar que son personas muy buenas, muy capacitadas y trabajadoras y han representado a la marca de la mejor manera. Agradezco a cada uno de los departamentos por la dedicación y la pasión que pusieron no solo el año pasado, sino también este año a pesar del momento difícil por el cual está atravesando el mercado de la industria”.

El Premio Club del Presidente es un reconocimiento a los equipos de trabajo de la red de concesionarios Chevrolet que se desempeñan con responsabilidad, pasión, liderazgo e innovación en su compromiso diario con el cliente. Por ello se realizó, ya sobre el final del evento, la entrega de presentes a todo el personal de la concesionaria RPM Chevrolet Rafaela.