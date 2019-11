Informe de Corach sobre la gestión Locales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Será este martes a las 9 ante los concejales tal como lo indica la ordenanza 4778. En esta ocasión, el jefe de Gabinete Municipal presentará su informe de gestión con el foco puesto en la política educativa, por lo que concurrirá acompañado por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

FOTO ARCHIVO MARCOS CORACH. El Jefe de Gabinete expondrá sobre el estado de la gestión municipal ante los ediles.

Hoy a partir de las 9 horas, tendrá lugar una sesión extraordinaria para escuchar la exposición del jefe de Gabinete Municipal, Marcos Corach, a instancias del cumplimiento de la ordenanza 4778, sancionada para que dos veces al año el funcionario concurra ante el Cuerpo Legislativo a presentar el informe sobre la marcha del gobierno municipal. En esta ocasión el tema sobre el que expondrá, será educación, por tal razón se presentará ante los ediles acompañado por la secretaria de educación Mariana Andereggen.

Debido al feriado de ayer lunes en la administración municipal por celebrarse el Día del Empleado Municipal, los concejales mantendrán la reunión de comisión este martes a las 7:30.

El temario que desarrollará Corach tiene que ver con: la educación, desde la gestión municipal, como herramienta de resistencia a la reproducción de las desigualdades sociales; fortalecimiento de la gestión educativa como apuesta al desarrollo territorial; y avances y resultados de los programas y de las políticas públicas, llevadas adelante desde la Secretaría de Educación y su articulación con otras áreas.

Las preguntas que deberá responder el Jefe de Gabinete durante la presentación del segundo informe de gestión 2019, y que fueron enviadas por los concejales Lisandro Mársico y Marta Pascual, tienen que ver con el Centro de Monitoreo y la inversión realizada por el Estado allí; otras preguntas también vinculadas a temas sobre seguridad; tema concursos; y preguntas en relación al funcionamiento de la Oficina Municipal de Violencia de Género.

Respecto al Centro de Monitoreo Urbano, Mársico pregunta, en caso de encontrarse en funcionamiento la Central de Tránsito que posibilita sincronizar y centralizar todos los semáforos de la ciudad, cuál es el costo que representó y qué tipo de prestaciones ofrece.

El edil del Frente Progresista también indaga sobre los concursos municipales. "El Artículo 103 de la Ley 9286, dice - Cada Junta Examinadora estará compuesta por tres miembros titulares, dos de los cuáles pertenecerán a la especialidad, profesión u oficio del cargo a proveer; y tres miembros suplentes en iguales condiciones. Los funcionarios designados deberán revistar en Calidad de personal permanente, dos de los cuáles representarán a la Autoridad Municipal y el tercero a la Asociación Gremial", sostuvo. Sin embargo, Mársico apunta que "el Decreto Municipal Nº39.747, en su Artículo 4º referente a la Junta Examinadora no prevé su integración con un miembro de la Asociación Gremial, por lo que existe una contradicción entre el Decreto y la Legislación Provincial, siendo que, la Ley 9286, debe primar por sobre la norma local". Por tanto pregunta ¿cuáles son los motivos por los cuales se incurrió mediante un Decreto en una palmaria violación de la Norma Provincial?

Por otra parte, Mársico consultó "si se procedió a crear dentro de cada Equipo Territorial una 'Unidad Especializada en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género' y en caso de que no, explicitar la causa". También pretende saber "si se generó el Observatorio Local de Violencia de Género y en caso de no haberse creado, explicar los motivos".

En tanto, los interrogantes de Pascual se posan sobre un asunto incómodo: lavacoches. "Respecto al decreto Nº 4818 del 10 de diciembre de 2018 sobre la actividad de lavado de vehículos en la vía pública, ¿cuál es el grado de aplicación y análisis de su evolución desde que se encuentra vigente?", plantea. También pretende conocer "si se han tomado medidas sancionatorias previstas o intervenciones ante hechos que han tomado estado público, donde serían partícipes personas que realizan esta actividad, dado que por algunas de estas situaciones se han realizado denuncias ante autoridad competente".

Asimismo, Pascual expresó que "dada la declaración de Emergencia en Seguridad Pública en la ciudad de Rafaela a través de la ordenanza Nº 5070 solicitada por el DEM y aprobada por este Concejo el 7 de febrero, ¿cuáles son las determinaciones más relevantes que ha tomado el Ejecutivo para cumplir con los objetivos propuestos con el fin de aumentar y profundizar las políticas públicas y planes de acción en materia de seguridad?". Y además requiere "la

evaluación respecto a los resultados de las medidas tomadas y las metas propuestas en el marco de esta Emergencia, dadas las herramientas que dicha Ordenanza habilita al DEM".