Contra la violencia de género Editorial 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Una de las luchas actuales en la sociedad moderna está en la cuestión de género y en particular contra la violencia machista que se ha revelado como un cáncer social de raíces profundas que a pesar de los avances no parece ceder. De todos modos, al mirar el medio vaso lleno con optimismo, se destacan los avances registrados en los últimos años cuando la problemática ha ganado en visibilidad, en rechazo puesto que ahora se condena cada acto violento contra una mujer o niños y adolescentes y además se han generado instrumentos tanto en la órbita de la Justicia como de otros poderes del Estado para dar respuesta ante la violencia de género. Incluso la sociedad civil también ha creado redes institucionales para sumar su granito de arena a partir de un valor tan básico como imprescindible como lo es la solidaridad.

En esta línea, Wikipedia Argentina presentó en sus contenidos 15 novedades sobre violencia de género y lo hizo en alianza con Naciones Unidas. Artículos sobre femicidio, la línea 144 de atención en violencia de género, la normativa sobre estos delitos e información sobre el programa de Educación Sexual Integral constituyen alguna de los nuevos contenidos. Los artículos incorporados o editados sumando información fueron elaborados durante una editatona organizada por la Iniciativa Spotlight en Argentina, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas (ONU) para contribuir a poner fin a la violencia contra niñas y mujeres. Anna Torres, la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, la ONG de la que depende la enciclopedia on line, destacó que poder trabajar este tipo de temáticas vinculadas con la violencia de género, los derechos y la normativa que viene a sustentar el trabajo de los Estados y la sociedad civil, es fundamental.

En un reciente artículo de opinión publicado en la Agencia Télam, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, dijo que después de décadas de recorrido en el movimiento de mujeres, trabajando en forma directa con aquellas que atravesaron situaciones de violencia le enseñaron lo que ninguna teoría, academia o literatura pudo: que la salida de la espiral de violencia es un proceso arduo, complejo y sumamente personal y que resulta clave el acompañamiento que el Estado, desde sus políticas públicas, brinde. Es por eso que, en estos cuatro años, en cumplimiento con las disposiciones del primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019) la gestión de Tuñez se focalizó en fortalecer el único recurso nacional, gratuito y confidencial que brinda asistencia, orientación y contención las 24hs: la Línea 144.

A partir de esta estrategia, los resultados son muy positivos ya que se registró un aumento exponencial en la cantidad de llamadas recibidas. Entre 2016 y 2018 hubo un 48% más de llamadas, en particular de mujeres que contactan a un recurso del Estado por primera vez. En lo que va del año 2019 se recibieron 28.978 llamadas referidas a casos de violencia. Tuñez consideró que detrás de cada llamada hay una historia y es por eso que se pone tanto énfasis en hacer del compromiso con la erradicación de violencia, una política de Estado.

Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe se presentaron la semana pasada las estadísticas del primer cuatrimestre de este año incorporadas al Registro Único de Violencia hacia la Mujer (RUVIM), que tiene como objetivo la construcción de un sistema permanente de información sobre las distintas formas que asume la violencia hacia las mujeres a través de registros de organismos estatales provinciales y municipales para poder desarrollar políticas públicas en ese sentido.

Entre sus principales conclusiones, en el primer cuatrimestre de 2019 hubo 5294 mujeres que se acercaron al Estado a denunciar o consultar sobre 9930 hechos en distintas situaciones de violencia. Eso representa un incremento respecto de igual período de 2018, en el que las mujeres que se acercaron fueron 4482. Asimismo, los registros que llegan son por denuncias policiales en un 36%, atenciones médicas un 30%, espacios de asesoramiento y orientación 31%, exposiciones policiales 1,5%, y denuncias judiciales 1,5%.

En cuanto a la edad de las víctimas de violencia de género entre enero y abril de este 2019, el 21% va de los 0 a 9 años, el 12% de 10 a 19 años, el 24% de los 20 a 29 años, el 21% de 30 a 39 años, el 13% de 40 a 49 años, el 5% de 50 a 59 años y el 3% 60 años. Y respecto de los agresores, se detectó que se trata de parejas en un 24%, de exparejas en un 18%, de otros familiares en un 16% y de otros no familiares en un 29%. Y en cuanto a los tipos de violencia, 58% son sobre violencia psicológica y en un 38% en violencia física, 5% económica patrimonial y 3% simbólica.