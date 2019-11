“Es fundamental que se cumpla la ordenanza” Locales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Así lo expresó Gabriela Menara, en representación de IncluiRSE, quien celebró que esté en marcha el operativo de relevamiento de datos para actualizar la información de las instituciones que conforman el Mapa Social de nuestra ciudad. Esto que ocurre en Rafaela es modelo en todo el país señaló.

FOTO ARCHIVO RELEVAMIENTO DE DATOS. Ya está en marcha el operativo para actualizar la información de las instituciones locales.

Este mes comenzó a desarrollarse a través del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) el operativo de relevamiento de datos para actualizar la información de las instituciones que conforman el Mapa Social de Rafaela. Esta recopilación de información permite la creación de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil, la revalorización y visibilización del trabajo que las mismas realizan y al mejoramiento de la asignación de recursos públicos y privados a fin de potenciar inversiones que mejoren su desempeño.

“La importancia que tiene para nosotros que exista una ordenanza es que se garantice la continuidad del mapa social como política de Estado, que no se pierda todo el potencial de la información que se logró obtener. El relevamiento es fundamental para avanzar en la toma de decisiones acertadas, tanto desde el sector privado como público”, manifestó Gabriela Menara, referente de IncluiRSE.

Vale decir que IncluiRSE es un programa de la línea de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del Centro Comercial e Industrial que contribuye al fortalecimiento de las organizaciones civiles mediante el aporte de recursos humanos, financieros y técnicos, priorizando acciones sobre educación y familia.

Desde el programa de RSE se trabajó desde un primer momento en la construcción del mapa social y es por eso que se monitorea que se cumpla la ordenanza N° 5.003, que estableció la creación del Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil que depende de la Subsecretaría de Gestión y Participación .

“Al estar todas las instituciones relevadas y sabiendo que trabajo hace cada una, nos permite pararnos en otro lugar, sabiendo en qué se puede ayudar a esas organizaciones en todo el entramado social, podes ver en donde necesitan apoyarse y con esta información logramos no superponernos unas con otras”, analizó Menara.

A su vez la referente de IncluiRSE resaltó “a estar mapeadas se puede conocer quiénes son y quiénes trabajan en esas instituciones y además con qué gente se trabaja; de ese modo es más fácil ayudar y saber a quién dirigir la ayuda, monitorear en este registro que tareas realiza esa organización”.

Por otra parte Gabriela Menara señaló, “para el sector privado y en este caso para el Centro Comercial e Industrial, el mapa social y su actualización constituye una herramienta muy importante, es un aporte fundamental ya que las empresas normalmente reciben muchas solicitudes de la instituciones pidiendo distintos tipos de ayuda, y al estar mapeadas uno verifica quienes trabajan en tal o cual organización y qué tipo de actividades realizan. Sucede que si no llegan a tener alguna difusión en la web, en Facebook o en otra red social, quizás se pierde esa colaboración, por eso la relevancia de que el mapa social esté regulado por ordenanza”.

Lo que queda en claro es que en Rafaela el entramado institucional que existe por fuera del Estado es sumamente dinámico y diverso y es por eso que necesita de una organización que lo potencie para multiplicar los resultados, sobre todo en los tiempos actuales en donde la crisis socioeconómica profundiza la desigualdad y deja al descubierto la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales.

“Nos encontramos con que Rafaela cuenta con muchísimas instituciones que trabajan en lo social, pero muchas son pequeñas, con poca antigüedad y en algunos casos realizan tareas parecidas y no so conocen entre sí. Por eso el mapa también busca conectar a esas instituciones con alguna otra que tenga más experiencia, donde por ejemplo el tema de la recaudación de fondos para las instituciones constituye una problemática grande, por qué en tiempos difíciles se hace muy complicado poder recaudar fondos y nos solemos superponer con ventas o eventos; por eso poder articular y poder trabajar entre todos, es una forma también de mejorar la inclusión social”, finalizó Menara.