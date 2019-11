Bajó de una moto y disparó: había unas 30 personas Policiales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por LOCURA EN ROSARIO: UN MUERTO Y UNA JOVEN GRAVEMENTE HERIDA

FOTO LA CAPITAL LA ESCENA DEL HECHO. Un adolescente de 16 años murió. Al parecer los sicarios lo buscaban a él.

ROSARIO, 12 (NA). - Un adolescente de 16 años murió y una chica de 15 resultó gravemente herida como producto del ataque a balazos por parte de dos individuos, que se movilizaban en moto, contra una casa en la que unos 30 jóvenes se encontraban reunidos en la ciudad de Rosario.

El violento incidente se produjo poco después de las 3:00 de la madrugada del domingo en la intersección de las calles Cerrito y Colombia, en la zona oeste de la ciudad.

El joven llamado Matías Cabrera recibió varios disparos y resultó gravemente herido, al igual que una adolescente de nombre Magalí, informó el sitio del diario La Capital.

El chico murió cuando iba a ser operado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde la joven quedó internada en "estado reservado".



CORRIDAS

Y PANICO

Según testigos, el ataque, que provocó corridas y pánico entre el resto de los presentes, parece haber tenido como destinatario a la víctima fatal.

Un vecino comentó al mismo medio que al lugar llegó "una moto con dos personas".

"Uno se bajó y empezó a tirar, parecía que lo buscaban directamente a este pibe (por Matías). Se escucharon muchos tiros pero no tiraron para todos lados, directamente las balas fueron donde estaba el chico. A la otra piba le dieron por que estaba ahí, nada más", explicó el hombre.

El tirador volvió a subir a la moto de marca Titán conducida por su cómplice, para luego escapar, y hasta el momento permanecían prófugos.

El lugar en el que se produjo el ataque es un chalet que tras la muerte de sus antiguos ocupantes, una pareja de ancianos, fue vendido por uno de sus nietos a otro joven, que no ocupa el lugar pero lo utiliza como centro de reuniones.

"Siempre había fiestas, motitos, cerveza y asados. En la casa no vive nadie, pero la usan para reunirse a joder", comentó el mismo vecino.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, quien solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios.