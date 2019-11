La ciudad se movilizó en un reclamo de seguridad Policiales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Anoche, a partir de las 20.00 en la Plaza San Martín de Esperanza, amigos y familiares de Gabriela Degiorgio, la comerciante asesinada, llevaron a cabo una movilización reclamando justicia por el hecho. La marcha fue convocada a través de redes sociales y participaron miles de personas en la misma. Una manifestación sin precedentes en la historia reciente de Esperanza.

Por otra parte, en conferencia de prensa, el jefe de la Unidad Regional XI de Policía, Juan José Vouilloz, dio detalles del trabajo policial realizado tras el crimen de Gabriela y anunció la llegada de 10 o 15 efectivos policiales más a la ciudad cabecera del departamento Las Colonias.



LA MARCHA

SILENCIOSA

Los familiares y amigos de Gabriela Degiorgio se esforzaron por las redes sociales y en contactos personales en explicar que no querían una marcha política y aclararon que ellos no habían convocado a la movilización, además de que la gente "vaya sin pañuelos", ni verdes ni celestes.

Es más, los familiares directos de la víctima y las amigas más cercanas no participaron de la convocatoria. No querían que se politice el tema.

Pero según lo consignado por el sitio Esperanza Día x Día, si participaron miles de personas, amigas y conocidas de Gabriela Degiorgio, y muchas comerciantes y empleadas de comercio que estuvieron presentes. Muchas de ellas no conocían a Gabriela, pero estuvieron ahí para pedir la reacción de quienes deben dar respuestas.

En la marcha había había velas, impotencia y dolor, no consignas políticas de ningún tipo. Un estremecedor y respetuoso silencio acompañaba a los caminantes alrededor de Plaza San Martín. Eran miles, caminaron alrededor de la plaza ocupando veredas y las dos calles de la plaza.

Los presentes llegaron a las escalinatas de la Basílica Natividad. No todos eran católicos pero esperaron pacientes el saludo de los pastores porque en el frente del templo mayor de la ciudad estaba la foto de Gabriela y el cirio iluminándola. Así lo hicieron los párrocos, el padre César Zingerling acompañado del sacerdote Ernesto Aguera saludaron a los presentes.



POLICIAS Y OTRO

CASO RECIENTE

Como dijimos, el jefe de la Unidad Regional XI de Policía, Juan José Vouilloz, confirmó ante la prensa que tras el crimen de Gabriela Degiorgio llegarán 10 o 15 efectivos policiales más a la ciudad.

Es que aún está muy fresco el femicidio de Agustina Imvinkelried, la chica de 17 años de Esperanza, que encontraron muerta en un descampado a cinco cuadras del boliche Teos al que había ido a bailar el sábado 12 de enero de este año.