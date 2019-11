Se corrió la penúltima prueba de Los Troncos Deportes 12 de noviembre de 2019 Redacción Por EL DOMINGO EN SAN JERONIMO NORTE

Luego de dos cancelaciones consecutivas, a raíz de las precipitaciones que se registraron en una extensa región de nuestra provincia, el pasado fin de semana la categoría Los Troncos pudo realizar el "Premio Pre-Coronación", en el marco de la novena fecha de su Torneo Oficial 2019.

La actividad volvió a desarrollarse, como estaba previsto, en el circuito del San Jerónimo Motor Club, de la localidad de San Jerónimo Norte, que ya estuvo habilitado el sábado para la realización de las pruebas oficiales.

En tanto que la parte central del espectáculo se llevó a cabo el domingo, con las respectivas series y finales, entre las que se disputó una carrera especial con la participación de invitados en el Turismo B.

Entre los ganadores de esta penúltima fecha del calendario, merece destacarse el rafaelino Demis Aleman, que festejó en el escalón más alto del podio en el Turismo C.

En la misma divisional, otro representante local, Nicolás Posebón, se ubicó en el tercer lugar, en otra labor meritoria.

Lograron imponerse en las finales, Sergio Calza (Turismo B - titulares); Rubén Coll (Fórmula); Pablo Gieco (Promocional); Nicolás Spreggero (Turismo A); Marcelo Kieffer (TC 4000) y Estefano Spreggero (Turismo B - invitados).



LOS RESULTADOS

Así terminaron las competencias que se realizaron el domingo:



Turismo B (titulares): 1º Sergio Calza; 2º Lautaro Ledesma; 3º Aníbal Ratque; 4º Hernán Beckmann; 5º Sebastián Stalder; 6º Maximiliano Oreggioni; 7º Daniel Albrecht; 8º Diego Pérez; 9º Estefano Spreggero; 10º César Messa; 11º José Nagel; 12º Federico Geese... no clasificó Walter Tesari.



Fórmula: 1º Rubén Coll; 2º Diego López; 3º Juan Cruz Bostico; 4º Matías Bodrone; 5º Juan Pablo Vigetti; 6º Franco Salzmann; 7º Adrián Marcuzzi... no clasificó Gabriel Erni.



Turismo C: 1º Demis Aleman; 2º Alejandro Messa; 3º Nicolás Posebón; 4º Alejandro Batalla; 5º Nicolás Ricca; 6º Estefano Spreggero; 7º Bruno Furia; 8º Juan Manuel Fux; 9º Víctor Elena; 10º Eloy Roland; 11º Angel Puebla; 12ª Silvana Gross; 13º Claudio Eberhardt; 14º Diego Rivera; 15º Guillermo Giraldotti; 16º Sergio Sacco; 17º Luciano Ferace... no clasificaron Maximiliano Cháves, Ezequiel Pereyra, Walter Maldini, Héctor Maidana y Sebastián Schinner.



Promocional: 1º Pablo Gieco; 2º Darío Rainaudi; 3º Horacio Fernández; 4º Gerardo Gabutti; 5º Matías Marengo; 6º Patricio Ternavasio; 7º Carlos Forlani; 8º Nahuel Reynoso; 9º Fabio Demaría; 10º José Graglia; 11º Gonzalo Dominino; 12º Nicolás Nicoli; 13º Gonzalo Zurbriggen; 14º Julián Roldán; 15º Rodolfo Fux; 16º Mariano Cabrera; 17º Nicolás Perino; 18º Fabián Buffa; 19º Diego Omedes; 20º Diego Navas; 21º Martín Druetta... no clasificaron Pablo Eggesti, Cristian Auce y Cristian Bircher.



Turismo A: 1º Nicolás Spreggero; 2º Marcos Humoffe; 3º Alejandro Amico; 4º Agustín Franchetto; 5º Matías Beckmann; 6º José Ledesma; 7º Matías Nicoli; 8º Roberto Andrada; 9º Fabián Chuard; 10º Rogelio Miguelez; 11º Federico Kuzmicz; 12º Gastón Mierke; 13º Andrés Arnodo... no clasificaron Alejandro Messa, Natalio Daccaro, Sergio Sacco, Claudio Eberhardt, José Vargas, Sebastián Zanabria y Héctor Maidana.



TC 4000: 1º Marcelo Kieffer; 2º Andrés Fux; 3º Leandro Lehn; 4º Esteban Auce; 5º Cristian Esquivel; 6º Leandro Larese; 7º Brian Yacob; 8º Alexis Ganuza; 9º Walter Werner; 10º Cristian Theytaz; 11º Daniel Bertinetti; 12º Adrián Deppeler; 13º Guillermo Schuck; 14º Ricardo Mainardi; 15º Ariel Correnti... no clasificaron Matías Felippa, Alejandro Huber, Sebastián Corazza, Víctor Cattáneo y Nicolás Nicoli.



Turismo B (invitados): 1º Estefano Spreggero; 2º Marcelo Kieffer; 3º Federico Geese; 4º Alejandro Messa; 5º Carlos Nagel; 6º Agustín Geese; 7º Abel Ratque; 8º Marcelo Zanabria; 9º Alberto Nagel; 10º Gastón Mierke; 11º Matías Beckmann; 12º Germán Klaus y 13º Nicolás Spreggero.