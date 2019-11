Atlético comenzó a trabajar pensando en Sarmiento Deportes 12 de noviembre de 2019 Redacción Por La "Crema" retomó los entrenamientos luego del empate en Campana y se prepara para recibir el próximo sábado al elenco de Junín. “Lo positivo es que se sumó de visitante”, destacó Ignacio Liporace.

FOTO LA OPINION IGNACIO LIPORACE. / El defensor analizó lo que dejó el empate ante Dálmine.

Se aproxima la parte final de la primera parte del certamen. A Atlético de Rafaela le quedan tres partidos por jugar en este 2019 y tratará de mantenerse en los principales puestos de la Zona B de la Primera Nacional, para no solo clasificarse a la Copa Argentina 2020, sino que comenzar la segunda y definitoria parte del torneo con grandes expectativas.

El plantel dirigido por Walter Nicolás Otta volvió en la mañana de ayer a los entrenamientos luego del descanso del domingo, tras el empate conseguido en Campana ante Villa Dálmine 0 a 0.

En relación a dicha igualdad, Ignacio Liporace expresó: “Fuimos a buscar tres puntos, nos terminamos trayendo uno, lo positivo es que se sumó de visitante y ante un rival directo, por cómo se dio el partido y como lo habíamos planteado desde un principio nos hubiese gustado llevarnos un triunfo”.

En relación al análisis del encuentro, el defensor contó: “El PT fue de ida y vuelta, el ST no le encontraron la vuelta con la diferencia numérica y tuvimos menos espacios”. Y agregó: “El PT, al ser más de ida y vuelta, ellos también buscaban un triunfo, más de local, los espacios eran distintos, se podía generar algo mejor, en el ST con la expulsión ellos se cerraron para tratar que no les marquemos, sacar alguna contra, nos costó un poco encontrar esos espacios, más allá de una o dos claras no tuvimos”.

A pesar de todo, el 0 a 0 termina siendo un resultado justo para el partido. “Si, por cómo se dio creo que sí. Tal vez podríamos haber aprovechado algún situación, la de Ijiel en el PT, no se si fue o no offside, el dice que no, nos podríamos haber puesto en ventaja y hubiera sido muy positivo, una lástima”. Y en relación a dicho fallo arbitral expresó: “Son humanos se pueden equivocar como nosotros”.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy, en su preparación para el cotejo del próximo sábado a las 19.10hs ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental.