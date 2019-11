Inferiores: Tres categorías definidas Deportes 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El último torneo oficial de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa de definiciones. Aún con dos fechas por jugarse, la Copa de Oro ya tiene a Atlético de Rafaela campeón en Séptima y Novena, mientras que lidera el de Quinta, Sexta y Novena Especial. En las Infantiles, la ‘Crema’ y Ferro son líderes en la 2007 y la 2008 por el momento es de Unión de Sunchales.

Por el lado de la Copa de Plata, Argentino Quilmes ya se aseguró su título en Sexta. En Quinta lidera Brown, en Octava, Novena y la 2008 Peñarol, mientras que el elenco de Villa Rosas también manda en Novena Especial, pero con 9 de Julio. El ‘León’ también es puntero en la 2007.

A continuación lo ocurrido en la fecha 8, con resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco.



COPA DE ORO



Quinta División: Unión 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Alejo Ceccehrini y Franco Quinteros), Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Cusso) vs Dep. Libertad 1 (Hernán Montenegro).



Sexta División: Unión 2 (Julián Kerk y Matías Loto) vs Atlético de Rafaela 4 (Gino Albertengo, Emanuel Querini, Bruno Riberi y Gonzalo Roldán), Ferrocarril del Estado 3 (Agustín Gigena, Uriel Sandoval y Lautaro Velázquez) vs Dep. Libertad 1 (Luis Marengo).



Séptima División: Unión 0 vs Atlético de Rafaela 6 (Bautista Tomatis, Alejo Manna, Tomás Jacob y Nicolas Lencina x 3), Ferrocarril del Estado 0 vs Dep. Libertad 1 (Axel Grabenvarter).



Octava División: Unión 1 (Francisco Andreo) vs Atlético de Rafaela 3 (Máximo Galván x 2 e Ian Ferreyra), Ferrocarril del Estado 0 vs Dep. Libertad 1 (Matías Martini).



Novena División: Unión 3 (Lautaro Ramallo, Diego Ruata x 2) vs Atlético de Rafaela 5 (Nicolás Dominino x 2, Tomás Pérez x 2 y Francisco Gramaglia), Ferrocarril del Estado 1 (Luca Zbrun) vs Dep. Libertad 0.



Novena Especial: Unión 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Misael Rodríguez x 2, Mateo Boidi, Francisco De Micheli y Nahuel Bazán), Ferrocarril del Estado 4 (Axel Braud, Lautaro Oggero, Ignacio Strack Ercole y Juan Ibarra) vs Dep. Libertad 0



Categoría 2007: Atlético de Rafaela 1 (Gian Alleman) vs Unión 3 (Matías Bertero, Mateo Bujonak, Gino Villa), Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Blanco).



Categoría 2008: Atlético de Rafaela 0 vs Unión 2 (Stéfano Casale x 2), Dep. Libertad 1 (Carlos Baez) vs Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Acevedo y Benjamín Jaqui).



Próxima fecha (9°): Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado, Unión vs Ben Hur. Libre: Dep. Libertad.



COPA DE PLATA



Quinta División: Brown de San Vicente 2 (Facundo Hang y Franco Lechman) vs Independiente San Cristóbal 1 (Carlos Sosa), Peñarol 3 (Nahuel Nuñez, Lazaro Alfonso y Ezequiel Cabral) vs Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 3 (Gonzalo Gorosito, Lautaro Gorosito y Facundo Maldonado) vs Sportivo Norte 0.



Sexta División: Peñarol 0 vs Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 2 (Enzo Carignano y Leandro Wellig) vs Sportivo Norte 1 (Abimael Rodríguez). A San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Brown de San Vicente 3 (Valentín Pepe x 2 y Martín Ensabella) vs Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 2 (Santiago Sarco y Lautaro Rodríguez) vs Argentino Quilmes 1 (Patricio López), 9 de Julio 5 (Matías Mendoza, Lionel Ledesma, Luka Zanoni, Angel Molinari y Luca Cardoni) vs Sportivo Norte 0.



Octava División: Peñarol 2 (Joel Bonifacio x 2) vs Argentino Quilmes 2 (Facundo Góngora y Thiago Thill), 9 de vs Sportivo Norte 0. A Brown y 9 de Julio les dieron los puntos ya que San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Brown de San Vicente 3 (Mateo Aguilar, Ramiro Garetto y Leandro Bracamonte) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Mariano Gómez) vs Sportivo Norte 0. A Peñarol le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Peñarol 4 (Rafael Russo x 3 y Marcelo Alfonso) vs Argentino Quilmes 1 (Joaquín Danielle). A 9 de julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2007: Independiente San Cristóbal 0 vs Brown de San Vicente 1 (Teo Broda), Argentino Quilmes 0 vs Peñarol 3 (Francisco Ferrero x 2 y Eduardo Chiessa). A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Independiente San Cristóbal 3 (Juan Alegre, Mateo Bracaccini y Víctro Vergara) vs Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 1 (Sebastian Galetto) vs Peñarol 3 (Ezequiel Arementa, Lautaro Domínguez y Martín Narvaez), Sportivo Norte 0 vs 9 de Julio 1 (Thiago Palchevich).



Próxima fecha (9°): Independietne San Cristóbal vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Brown de San Vicente vs Peñarol.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.