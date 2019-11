Fernández lanzó críticas al Gobierno por Bolivia Nacionales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por El presidente electo destacó a sectores de Cambiemos que condenaron el "golpe de estado" en el vecino país.

FOTO NA PRESIDENTE ELECTO. Fernández en el Centro Cultural de la Cooperación.

BUENOS AIRES, 12 (NA).- El presidente electo Alberto Fernández arrojó ayer críticas al gobierno de Mauricio Macri por la posición que adoptó ante la salida de Evo Morales del poder político en Bolivia, y resaltó la postura de sectores de Cambiemos que se despegaron de la línea oficial y condenaron el "golpe de estado" que, según ellos, se perpetró en el país vecino.

"Me tranquiliza ver que en el oficialismo hay gente con la dignidad democrática de la que otros carecen", subrayó Fernández en su cuenta de la red social Twitter, al citar un mensaje del diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky en el que afirmó que lo sucedido en Bolivia se trató de un "golpe de Estado".

Horas más tarde el mandatario electo sumaría un nuevo mensaje para destacar el comunicado oficial de la Unión Cívica Radical (UCR) en el mismo sentido, si bien dicho documento también cuestionó a Morales por su "vocación de perpetuidad ilegal" y lo responsabilizó por la falta de "limpieza" en el proceso electoral.

"Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado. Celebro que la UCR, con sus años de tradición republicana, así lo entienda", manifestó el futuro mandatario.

Este domingo, Fernández y Macri mantuvieron una comunicación telefónica, pero no alcanzaron un acuerdo sobre la situación del país vecino. Luego de ese diálogo, la Cancillería argentina difundió una declaración en la que llamó a "preservar la paz social y el diálogo" en Bolivia, pero evitó hablar de un "golpe de estado".

Sin confrontar con el Gobierno, varios dirigentes del oficialismo, como Lipovetzky, Federico Storani, Julio Cobos y Ricardo Gil Lavedra, se diferenciaron y dieron a conocer su postura condenatoria al "golpe de Estado" en las redes sociales.

"Si mueve la cola y ladra es un perro. Si las Fuerzas Armadas recomiendan (léase obligan, exigen) la renuncia de un presidente elegido democráticamente esto es un Golpe de Estado", dijo el legislador macrista, que también consideró "necesario que se aplique la Carta Democrática Interamericana de Organización de los Estados Americanos (OEA) y que dicho organismo intervenga ¡ya!", escribió Lipovetzky en Twitter, mensaje que luego sería celebrado por Fernández.



AGRADECIMIENTO

A LOPEZ OBRADOR

Por otra parte, Fernández insistió hoy en que en Bolivia se consumó un "golpe de Estado", y expresó su "gratitud eterna" hacia el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por ofrecerle asilo político a Evo Morales, a familiares y funcionarios del MAS.

"No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. Hay un golpe de Estado, para que nadie se confunda, para que hablemos claro y sin mentiras. Y para que después cada uno se haga cargo de lo que dice", enfatizó el ex jefe de Gabinete, que participó de la presentación de un libro en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires.

Fernández aseguró que América Latina vive "un día aciago" porque "en Bolivia se interrumpió la democracia" y dijo que desconoce cómo terminará la "crisis social" en el vecino país. "Las cosas se hicieron de tal modo que generaron una crisis social y un enfrentamiento tan grande que uno no sabe dónde termina", alertó.

El presidente electo expresó que tiene una "gratitud eterna" para con el jefe de Estado mexicano, Andrés López Obrador, por facilitarle asilo a Evo Morales, y también destacó la asistencia ofrecida por los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Paraguay, Abdo Benítez, por "haber ido en socorro del agredido", en referencia al saliente mandatario boliviano.

Con ellos tres, Fernández se comunicó telefónicamente en la noche del domingo para gestionar ayuda política, horas después de la renuncia del mandatario boliviano.

Al mandatario peruano le reconoció haber habilitado el espacio aéreo de su país para que un avión mexicano pudiera acercarse para recoger a Morales y a miembros de su grupo político, mientras que a Benítez le agradeció por ofrecer asilo, opción que finalmente no fue utilizada, ya que la alternativa que prevaleció fue la de México.

Además de comunicarse con los presidentes latinoamericanos, Fernández tomó contacto telefónico con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien presentó su dimisión junto a la de Morales a raíz del ultimátum de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Y según trascendió, en la noche del domingo mantuvo un segundo contacto con el presidente Mauricio Macri, esta vez para consultar sobre la situación de los bolivianos refugiados en la embajada argentina en Bolivia.