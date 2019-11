Morales y Grabois Nacionales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El gobernador de Jujuy y referente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró hoy que "lo de Bolivia es un golpe de estado", y repudió "terminantemente" la situación, al diferenciarse del gobierno de Mauricio Macri. En tanto, el radical apuntó duro contra el dirigente social Juan Grabois, a quien tildó de "pelotudo importante".

"Claramente, en Bolivia se produjo un golpe de estado que rechazo terminantemente, pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las fuerzas armadas", sostuvo Morales. A su entender, "lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder".

"Morales terminó convirtiendo un gran gobierno en un gobierno fraudulento", señaló el radical, y advirtió que "no acató la consulta popular que le dijo No a la reelección, transgredió la Constitución y finalmente hizo trampa en la elección, lo que no justifica una alteración del orden constitucional de Bolivia".

En la serie de tuits en la que habló de Bolivia, el mandatario de Jujuy salió al cruce de Grabois, luego de que el dirigente de la CTEP asegurara que el gobernador jujeño, Ivanka Trump y el gobernador boliviano Rubén Costas eran "cómplices" del "golpe estado" del país latinoamericano.

En respuesta, Morales consideró a Grabois "un pelotudo importante" y negó las acusaciones del referente social. "Grabois, en verdad sos un pelotudo importante. Dejá de volar por la estratósfera, de incentivar la violencia y de manejar a los pobres como clientes. Niego totalmente tus inventos", subrayó.