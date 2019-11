Vendía lo robado y fue reclamado por la víctima Policiales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En relación a un hecho de robo, sufrido por una vecina de esta ciudad el 9 de noviembre último, en la víspera la víctima informó a la Policía que un menor de edad conocido como "Bebo" S. estaba comercializando unos de los elementos sustraídos.

Así las cosas, desde el Juzgado de Menores 1a nominación se autorizó a la policía a realizar una requisa domiciliaria.

Ayer, finalmente personal de la Subcomisaría 1a con colaboración del Cuerpo Guardia de Infantería se hicieron presentes en un domicilio de calle Gabriel Maggi al 1000, donde su moradora no opuso reparo alguno para realizar el procedimiento.

El mismo dio resultados positivos en cuanto al secuestro de un parlante marca Sony, haciendo constar que el menor de edad "Bebo" S. no se encontraba en el domicilio, informando lo actuado al Juzgado interviniente.



OTRO PARLANTE

Una persona domiciliada en Bella Italia dio cuenta en sede policial de la Subcomisaría 27a que le habían robado desde su domicilio un parlante con terminales para USB y una antena para FM, marca Sony de color negro que se hallaba en el living comedor de la vivienda.

Al observar las cámaras de seguridad existentes en el lugar, se pudo observar un automóvil Ford Fiesta propiedad de un albañil que salía de ese sector. Contactado el albañil este dijo no saber nada sobre lo mencionado pero que su empleado le había confesado que efectivamente él había sacado el parlante y que lo había puesto en el interior del baúl del auto.

Asi, poco después se hizo presente en sede policial el mencionado trabajador de la construcción con su empleado FNC de 17 años, quien quedó detenido, secuestrándose además el parlante Sony malhabido.

La Dra. Lucía Mognaschi, de la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, al ser interiorizada del suceso ordenó se proceda a la restitución del menor a su progenitores y se proceda a la entrega del elemento en cuestión.