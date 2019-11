Evo Morales renunció y dijo que "el golpe de Estado se ha consumado"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente boliviano, Evo Morales, renunció a su cargo y lo dio a conocer en un mensaje en el que transmitió que el "golpe de Estado" se había consumado.

"Tengo la obligación de buscar la paz", dijo el mandatario boliviano al anunciar que dejaba el gobierno para intentar frenar la escalada de violencia desatada por la derecha, donde remarcó que su renuncia es "para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales".

Tras la renuncia Morales se refugió en la localidad de Chimoré junto al vicepresidente Alvaro García Linera.

Evo aseguró que su renuncia "no es ninguna traición" y convocó: "La lucha sigue. Somos pueblo. Dejamos una nueva Bolivia en proceso de desarrollo. Le digo a las juventudes: sean humanos con los más humildes".

Más temprano, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia pidieron al mandatario que renuncie, en línea con el reclamo de los dirigentes opositores golpistas.

"Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia", dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman.

"Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia", declaró por su parte el comandante general de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón.

Morales había convocado ayer a nuevas elecciones, tras una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que detectó "irregularidades" en los comicios, pero su anuncio no conformó a líderes opositores, que volvieron a exigir su renuncia en medio de tensiones crecientes y ataques a casas de funcionarios.

El presidente Evo Morales dejó La Paz y ayer se encontraba reunido con dirigentes cocaleros de Cochabamba, y hay versiones de que pediría refugio en algún país sudamericano, mencionándose entre ellos a la Argentina.

Fuentes de la OEA confirmaron que Morales había aterrizado en Cochabamba tras dejar La Paz en el avión presidencial.



HABLO POR TV

Tras "13 años, nueve meses y 18 días", Evo Morales dejó la presidencia de Bolivia forzado por la profunda crisis política desatada en el país por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre.

Morales anunció su renuncia en un mensaje televisado desde el trópico de Cochabamba, el bastión de los sindicatos cocaleros de los que sigue siendo máximo dirigente.

"Ha habido un golpe cívico, político y policial", dijo Morales, quien apareció junto a su vicepresidente, Alvaro García Linera.

"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero", agregó Evo.

Morales justificó su renuncia para evitar que continúe la violencia en el país luego de tres semanas de enfrentamientos entre sus partidarios y sus detractores, que han dejado tres muertos y cientos de heridos.

"Aquí no termina la vida, la lucha sigue", dijo al terminar su intervención.

Tras conocerse las renuncias de Morales y García Linera, se produjeron más dimisiones en el oficialismo. Ministros, diputados, gobernadores y hasta alcaldes, se alejaron de sus funciones.

Por eso una de las grandes incógnitas que dejó la jornada era quién asumiría la presidencia.

La tercera en el orden de sucesión constitucional, Adriana Salvatierra, renunció como presidenta del Senado y lo mismo hizo el cuarto, Víctor Borda, actual presidente de la Cámara de Diputados.