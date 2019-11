Darío Cocco, esperanzado por lo que viene

Este lunes se celebra en nuestra ciudad el día del trabajador municipal, y en virtud de este día tan especial, Darío Cocco, secretario general del SEOM, dialogó con LA OPINION acerca de la realidad del sector. “En primer lugar, hay que recordar que el día del trabajador municipal se celebra el 8 de noviembre, pero en Rafaela lo pasamos a este lunes 11 luego de haber acordado mediante un decreto del municipio local pasar el día del empleado municipal al lunes subsiguiente. Y en cuanto a la situación actual de los trabajadores, nos encuentra con un fin de año muy complejo, ya que ha sido un año muy duro al igual que para todos los trabajadores de la Argentina, inmersos en una crisis muy profunda, pero fundamentalmente con muchas expectativas con el nuevo gobierno nacional que se viene, ya que existe la posibilidad de generar políticas donde nos incluyan a todos apostando al trabajo, a la industria argentina y poder generar, desde esos lugares, un país totalmente distinto. Esa esperanza que tenemos hace que este fin de año tenga otro sabor, con mayores ilusiones”.

Con respecto a los sueldos, “los mismos están al día y se han mantenido las fuentes de trabajo”, añadió Cocco, mientras que en referencia a las paritarias, acotó que “dentro de esta coyuntura y de esta caída permanente del poder adquisitivo en la Argentina en estos últimos 4 años de neoliberalismo, nos encontró trabajando muchísimo y hemos logrado dos paritarias importantísimas, la del 2018 y 2019, donde obtuvimos la cláusula gatillo en forma automática. Eso hizo que nosotros podamos no perder con la inflación del 49,3% del año pasado y de este año, donde se está hablando de una cifra superior al 50%. Igualmente, desde ese lugar no alcanzamos a sostener el poder adquisitivo, pero lo intentamos y creo que nos ha dejado medianamente tranquilos. No obstante, estamos preocupados por la crisis económico-financiera que están atravesando los municipios y comunas en la provincia a nivel general, dado que la Nación les ha sacado muchísimos recursos y desde ese lugar, entendemos que vamos a estar muy complicados también sobre el aguinaldo, fundamentalmente. En este sentido, seguimos trabajando día a día, monitoreando las cuentas y sabemos del gran esfuerzo que están haciendo los municipios y comunas, porque todos los ingresos son destinados a cumplir con el compromiso con los trabajadores. Así que estamos algo preocupados porque no sabemos cómo va a terminar el año, pero tranquilo porque la cláusula gatillo para nosotros nos aseguró al menos no perder con la inflación y es un acuerdo que tenemos que es irrenunciable”.

Posteriormente, Cocco también recordó que el sector no se va a adherir al paro anunciado por FESTRAM para el próximo 14 de noviembre. “Adherimos a las medidas gremiales, al acompañamiento, a la solidaridad con todos los trabajadores de la provincia que están pasando un momento difícil a la hora de cobrar los salarios, ya que son muchos los que lo están haciendo a través de cuotas, de manera desdoblada. Pero sí apostamos al diálogo, a encontrar y generar soluciones con los departamentos ejecutivos. En relación a la situación de Maciel, estamos hablando por la intervención del gobierno provincial y por la intervención del gobierno que viene también, y en este caso hemos decidido acompañar desde ese lugar las acciones gremiales pero no generar un inconveniente mayor todavía con esa medida. Así que hemos decidido que el SEOM Rafaela no va a acompañar el paro activo, sino que lo haremos desde otro lugar”. Luego, dejó en evidencia un mensaje para los afiliados, mencionando que “les agradezco el acompañamiento permanente, la comprensión y el trabajo que se ha hecho en estos 4 años y agradecer también la unión que se ha generado. Nosotros nos hemos fortalecido muchísimo con la organización sindical desde el punto de vista del acompañamiento de los trabajadores y comprender que hay un solo camino de salvación, que es la unión de los trabajadores en proyectos que nos incluyen para poder tener una mejor calidad de vida. Desearles también el mejor día porque realmente se lo merecen por el esfuerzo que vienen haciendo día a día y que se ve reflejado en la ciudadanía. Los trabajadores municipales y comunales tenemos una participación muy importante en el día a día de cada ciudad o comunidad. Desde allí también nuestro sentido de pertenencia, y desde ese lugar, que lo pasen lo mejor posible y festejar que estamos todos juntos".

Por último, mencionó algunas obras que se hicieron en el predio de Bella Italia pensando en el verano que se viene. “Se han realizado inversiones muy importantes de un valor económico, para nosotros, muy grandes. En el complejo se han instalado unos toboganes acuáticos para la recreación de los niños y grandes, se instalaron también algunos sanitarios nuevos, se hicieron también veredas y asadores nuevos y se restauraron algunas comodidades más. Está todo dado para poder tener una gran colonia y un gran verano en la pileta para que todas las familias y los afiliados puedan disfrutar”.