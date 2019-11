La fiesta de Víctor Hugo Fux y la despedida de año de LA OPINION Información General 11 de noviembre de 2019 Redacción Por TODO EN UNA NOCHE

Ver galería 1 / 3 - FOTO J. BARRERA JUNTOS. Todo el personal de Imprenta y Diario LA OPINION en una excelente noche en el Club de Autos Antiguos. MENSAJE. Víctor Hugo al momento de agradecer al Diario y repasar pinceladas de su trayectoria periodística. PRESENTES. El Directorio de LA OPINION encabezado por Ana María Buffelli, entregó un obsequio a Víctor Hugo.

No fue una noche más la del miércoles pasado para la familia de LA OPINION. Todo el personal que cada día une esfuerzos para la imprenta o el diario participó de un encuentro especial en la cálida sede-museo del Club de Autos Antiguos de Rafaela para agasajar a Víctor Hugo Fux por su reciente jubilación y, de paso, despedir el año que ya transita su tramo final.

No fue casual elegir el día previo a la celebración del Día del Canillita, cuando no aparecen los diarios. Esa noche todos pueden asistir sin contratiempos laborales. La organización fue del propio Víctor Hugo, que en diciembre cumplirá 49 años como periodista pero que en agosto ingresó a la categoría de jubilado. De alguna forma se propuso a través de esta convocatoria cerrar una etapa de su extensa trayectoria en la prensa y agradecer al Diario que le permitió entrevistas a íconos del deporte argentino y le abrió las puertas, acreditaciones mediante, de cumbres del deporte global, como el Mundial Argentina 78 o las carreras de Indianápolis.

Más de 40 personas que hoy día son sus compañeros en el Diario aceptaron la invitación y decidieron estar junto a Víctor Hugo en una cena que salió muy bien por la actitud y la aptitud de un grupo de compañeros. En la apertura, el protagonista de la noche ofreció una síntesis de lo que representa el Club de Autos Antiguos (en bulevar Yrigoyen al 700) y un repaso por su enorme patrimonio histórico tuerca.

Tras una deliciosa cena, llegó "el momento" esperado en el que Víctor pronuncie su discurso en el que abrió el álbum de sus recuerdos que acumuló en tantos años como periodista. "En primer lugar quiero agradecerles a todos los que se acercaron para participar de este encuentro. Es muy gratificante poder compartir una noche entre amigos y compañeros de trabajo. Es algo que no tiene precio. En realidad fue a mi señora a quien se le ocurrió la idea de esta reunión, Nanci. Ella me preguntó y me propuso, ¿por qué no hacés algo ahora? Y sí, era el momento oportuno para juntarnos. Es el último día libre en lo que resta del año, y permite juntarnos para despedir el año y desear lo mejor para lo que viene, más allá de que sabemos que estamos atravesando momentos muy difíciles", explicó a modo de introducción. Nota de la Redacción: Nanci además de ser la esposa de Víctor Hugo es su compañera de trabajo... el diario fue donde comenzó todo...

"A lo largo de mi trayectoria en el Diario también he vivido momentos difíciles. Pero por sobre todas las cosas quiero ser un agradecido por todas las cosas que me dio el Diario. En primer lugar, que no es un dato menor, me dio la posibilidad de formar una familia. Con Nanci vamos a estar cumpliendo en un mes 35 años de casados. Tenemos dos hijas que nos han dado muchas satisfacciones, y ahora se ha sumado un nieto que hoy nos reclama cambiar permanentemente los baberos, Juan Martín, que está a punto de cumplir cinco meses", detalló Víctor Hugo. "Esto también lo tengo que agradecer, porque todo tiene que ver con todo. Eso es un principio de la historia. Y también tengo que agradecer al Diario que desde el primer año que estuve, en 1974, realizar coberturas periodísticas a nivel internacional con la Fórmula 1 con el Gran Premio de la Argentina, en dos oportunidades en Brasil, siempre acreditado por LA OPINION", dijo después ya con una mirada hacia atrás sobre el periodista que es.

Enumeró después acontecimientos en los que estuvo en su rol de trabajador de prensa para desplegar coberturas que luego disfrutaron los lectores del Diario. "Muchas ediciones del Rally Argentino, otras tantas del Campeonato Mundial de Motociclismo. La posibilidad de haber entrevistado a figuras que uno ni remotamente pensaba que podía tener ese privilegio, como Fangio y De Vicenzo, quienes son los que más me enseñaron. También estuve con Monzón, Maradona, con Reutemann infinidad de veces, con los deportistas locales, acompañando a los equipos de la ciudad en los torneos regionales y del interior, o la Copa Adrián Beccar Varela a nivel de ligas. Y la frutilla del postre. Siempre me había propuesto como desafío personal viajar a una carrera de Indianápolis. Después de haber asistido a la carrera de las 300 Indy el 28 de febrero de 1971 en Rafaela, una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva especialmente de la gente tuerca, pensé que algún día me gustaría ir a Indianápolis. Tuve que esperar 39 años para poder hacer realidad ese sueño. Y después con un valor agregado, porque pude ir cinco veces más", sostuvo a veces con la voz entrecortada porque no podía escapar de la emoción.

"Voy a comentar algo que quizás mucho de ustedes no conocen. El único periodista argentino acreditado en la sala de prensa de Indianápolis era yo, este gringuito de Rafaela. Es que Rafaela fue la palabra mágica que me abrió las puertas, por el recuerdo que ellos en Estados Unidos tienen de las 300 Indy en nuestra ciudad", recordó. Y luego una anécdota que pinta el gran poder del Diario para abrir cerrojos para cubrir grandes eventos deportivos. "En la última oportunidad que viajé a Indianápolis, en 2016 cuando se cumplió la edición número 100, tenían 2.000 pedidos de acreditaciones de todo el mundo para una sala de prensa que tiene capacidad para 180 periodistas. Con eso les quiero decir la consideración que tienen para Rafaela y para el Diario", dijo con el pecho inflado.

Otra de las citas inolvidables lo transportó hasta 1978. "No me quiero olvidar de mi primer gran acontecimiento. Fuimos tres periodistas acreditados de Rafaela. Don Emilio Grande, Roberto Actis y quien les habla para realizar la cobertura del Mundial 78. Era una época que en la ciudad existían pocos medios, la Radio AM, los dos diarios y no había canales de televisión ni FM", dijo.

"Son muchas cosas que uno valora, más a la distancia cuando pasa el tiempo y aumenta la nostalgia. Mucha gente grande me entiende. Son momentos que he vivido y me los voy a llevar para siempre en el recuerdo. Y por lo demás quiero proponer un brindis, desear todo lo mejor. Que el próximo año nos encuentre unidos. Y un mejor horizonte en todos los sentidos. En lo laboral, en lo familiar y en lo personal, salud", fue el adecuado final de un mensaje coronado por los aplausos y por el chin chin de las copas.

Fue un brindis tipo "dos por uno", por Víctor Hugo -quien más allá de la jubilación sigue ligado al Diario- y por el futuro de todos. Siguió la entrega de presentes al compañero jubilado por parte del Directorio de la empresa Buffelli y Actis S.A. a cargo de Ana María Buffelli y también en representación del personal. Al final quedó tiempo para que dos compañeros a los que no les falta coraje se animaran a montar una mini peña que arrancó tantas sonrisas como aplausos en una noche de camaradería.