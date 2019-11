Valentín Aguirre en TC Pick Up Deportes 11 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Valentín Aguirre venció en la novena fecha de la temporada en el autódromo de La Plata, y si bien quedó a 29 puntos de Juan Pablo Gianini en el campeonato, con 32 en juego, no se da por vencido y llegará a la próxima y última fecha, el 15 de diciembre en el "Roberto Mouras", con chances de pelear por la corona, en la categoría TC Pick Up.

En la largada, Omar Martínez le ganó en el mano a mano a Gianini, mientras que Nicolás Pezzucchi hizo lo propio con Guillermo Ortelli para meterse tercero, mientras que detrás se ubicó Aguirre.

En la tercera vuelta, en tándem, Ortelli y Aguirre superaron a Pezzucchi en la recta para colocarse detrás de Gianini. Y en la quinta, Aguirre dio cuenta de su compañero del JP Carrera y quedó en la lucha directa con "Juampi" por el cetro.

Un par de giros después, el arrecifeño también pegó el sorpaso ante Gianini y lo dejó atrás, yendo a buscar la punta de la competencia, mientras que Ortelli daba cuenta de Gianini, quien, más adelante, también perdió con Pezzucchi.

En la duodécima ronda, Martínez recuperó la punta de la contienda, aunque Aguirre no se resignó y volvió a comandar la fila.

Dos rondas después, Ortelli se retrasó por una falla y un cambio de posiciones en los primeros cuatro puestos, le daban el título a Gianini, pero eso no pasó y Aguirre se mantiene vivo con su victoria en La Plata.

Final (16 vueltas): 1º Valentín Aguirre (Nissan Frontier), en 25m44s282, a un promedio de 159,080 Km/h; 2º Omar Martínez (Ford Ranger) a 1s094; 3º Nicolás Pezzucchi (Ford Ranger) a 1s643; 4º Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) a 2s128; 5º Matías Rodríguez (Fiat Toro) a 9s035; 6º Gastón Mazzacane (VW Amarok) a 9s550; 7º Esteban Gini (Toyota Hilux) a 10s423; 8º Andrés Jakos (Toyota Hilux) a 10s711; 9º Norberto Fontana (Nissan Frontier) a 11s487 y 10º Diego Martínez (Ford Ranger) a 14s984.

Campeonato: Juan Pablo Gianini 204 puntos; Valentín Aguirre 175; Nicolás Pezzucchi 131; Andrés Jakos 117; Guillermo Ortelli 115; Matías Rodríguez 114; Juan Manuel Silva 103; Omar Martínez 101; Esteban Gini 94 y Norberto Fontana 75.